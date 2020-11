Colo Colo confirmó la grave lesión de Óscar Opazo

sigue sumando malas noticias. Después de perder el sábado ante Palestino y quedar seriamente comprometido con el descenso, el Cacique confirmó una grave lesión de Óscar Opazo.

El defensor de 30 años tuvo que ser reemplazado a los 73 minutos del partido que se disputó en La Cisterna y este domingo el club de Macul informó que sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En los próximos días el futbolista tendrá que pasar por el quirófano y lo espera una rehabilitación de varios meses, por lo que se perderá la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020, que definirá la permanencia del cuadro de Macul en la Primera División.

El equipo que dirige Gustavo Quinteros jugará el próximo jueves ante y el miércoles 25 de noviembre recibirá a .

