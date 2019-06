Chucky Lozano reporta con PSV para comenzar la pretemporada

Aunque parece inminente que Chucky Lozano saldría del en este mismo verano, los Granjeros parece que no pondrán las cosas tan sencillas para el club que lo desee, mencionándose que pedirán al menos 50 millones de euros y dando la indicación al mexicano para que se presente a la pretemporada del equipo.

Este martes todos los jugadores fueron citados al campo de entrenamiento, destacando la presencia de Hirving, según se pudo ver en las redes sociales del subcampeón de . El primer duelo de pretemporada lo enfrentarán el 17 de julio, cuando se midan ante el de la .

Lozano seguramente finalizará la recuperación de su lesión en los próximos días, recordando que fue uno de los motivos que lo alejó de disputar la Copa Oro 2019 con la Selección mexicana.

y PSG parecen ser los equipos que más fuerte pujarán por los servicios del extremo mexicano, que podría romper récord y ser la transferencia más costosa en la hisoria de un compatriota.

