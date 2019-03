Chucky Lozano: "No descarto la MLS, aunque me iría más a México"

El atacante mexicano no cerró puertas para su futuro, declarándose feliz en el PSV.

Durante los últimos años, cada vez es un fenómeno más común que los mexicanos en Europa decidan continuar su carrera emigrando a la MLS, recordando a Carlos Vela, los hermanos Dos Santos y Marco Fabián como los casos más recientes.

En entrevista con ESPN, Hirving Lozano fue cuestionado respecto a si militaría algun día en el campeonato estadounidense, abriendo las puertas en un futuro lejano y dejando claro que su prioridad es la Liga MX.

"No descarto la MLS, ahora me está yendo bien aquí. Soy joven, ojalá tenga más carrera, pero falta mucho tiempo y no sabemos después que venga. No la descarto, aunque me iría más a México, todos son buenos clubes, iría al que sea lo mejor para mí", dijo Chucky.

Igualmente, Lozano Bahena confesó que los campeonatos de Inglaterra y España son los que más lo seducen, recordando que ya se le ha vinculado con el Chelsea, Arsenal, Tottenham y FC Barcelona.