Capello: "Mijatovic y Suker no le pasaban el balón a Raúl"

El técnico italiano, preguntado sobre la situación de Mauro Icardi en el Inter de Milán, recuerda este hecho de su paso por el Real Madrid

Fabio Capello, comentarista de Sky Sport, habló en la cadena sobre la situación que está viviendo Mauro Icardi en el Inter de Milán y cómo podría Luciano Spalletti encarar esas dificultades que se están creando en el vestuario.

El técnico, a colación de este tema, recordó una anécdota de su etapa en el Real Madrid, cuando Pedja Mijatovic y Davor Suker no le pasaban el balón a Raúl... hasta que Capello habló con ellos.

"Un entrenador debe entender cuándo intervenir. Yo viví una situación similar en el Real Madrid. Suker y Mijatovic no le pasaban un balón a Raúl. Los llamé y les enseñé algunas situaciones en las que se comportaban así y les dije que si no dejaban de hacerlo no volverían a jugar. Y ya no sucedió más", explicó Capello.

Mauro Icardi acumula varias convocatorias sin estar presente tras los tiras y aflojas referentes a su renovación y asl declaraciones polémicas de Wanda Nara, su pareja y representante.