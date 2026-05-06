Caos en el Real Madrid: Rüdiger le dio un puñetazo en toda la cara a este titular

Antonio Rüdiger golpeó con un puñetazo en el rostro a Álvaro Carreras en el vestuario, según informó Miguel Díaz en la emisora COPE, la segunda más importante del país.

El martes, The Athletic ya publicó un extenso artículo en el que se afirmaba que el defensa alemán había protagonizado una fuerte discusión en los vestuarios del Real Madrid.

Según el medio estadounidense, el alemán se enfureció con un compañero y luego tuvo que disculparse.

Ahora, COPE va más allá: el central habría abofeteado al lateral izquierdo titular, Carreras.

Curiosamente, el club no le impuso sanción alguna, lo que, según The Athletic, sorprendió al plantel.