Cómo ver el Burnley vs Blackburn Rovers con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita el sitio web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión con el operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Championship - Jornada 16 22 nov 2026 - 07:00 Turf Moor

El Burnley recibe al Blackburn Rovers en Turf Moor en una de las rivalidades regionales más intensas del fútbol inglés. El derbi de East Lancashire regresa al calendario de la Championship.

El Burnley de Fabio Celestini llega a este encuentro en un mal momento. Ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de liga y ha encajado nueve goles en ese periodo. La derrota por 5-4 ante el Cardiff City fue el golpe más reciente para su confianza.

El Blackburn Rovers, dirigido por Tony Mowbray, ocupa una posición de mitad de tabla y también llega a este partido marcado por la irregularidad. Ganó su último encuentro por 2-1 al West Ham United, pero en las últimas semanas también ha sufrido duras derrotas ante el Swansea City y el West Brom.

El Burnley ocupa el 22.º puesto de la Championship, lo que añade urgencia a este encuentro para el equipo local. Una derrota agravaría sus preocupaciones por el descenso en un momento de la temporada en el que los resultados empiezan a cobrar importancia.

El Blackburn presenta mejores resultados en los enfrentamientos recientes entre ambos clubes: ha ganado dos de sus últimos cuatro duelos en la Championship. La última victoria del Burnley en casa en este derbi llegó en noviembre de 2022, cuando se impuso por 3-0 en Turf Moor.

Con la presión en aumento para el Burnley y el Blackburn buscando escalar posiciones, el derbi de East Lancashire promete la intensidad que siempre ofrece este enfrentamiento.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Burnley vs Blackburn Rovers.

Novedades y plantillas de los equipos