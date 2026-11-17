Cómo ver Argentina vs Costa Rica con una VPN

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Previa del partido

Amistosos - Jornada 1 17 nov 2026 - 18:00

Argentina vuelve a jugar el martes en Córdoba, donde recibirá a Costa Rica en un amistoso internacional. El equipo de Lionel Scaloni buscará reaccionar tras perder 2-1 ante Uruguay el viernes en Buenos Aires.

La derrota ante el equipo de Diego Forlan supuso el primer partido oficial de Argentina desde que Lionel Messi se retiró del fútbol internacional en octubre, poniendo fin a una trayectoria de 21 años en la que marcó 126 goles en 208 partidos con la selección. La escasa asistencia a La Bombonera puso de relieve la magnitud de la transición que afrontan Scaloni y su plantilla.

Scaloni, que firmó a principios de esta semana un nuevo contrato hasta 2030, se mostró comedido en su valoración tras el partido, después de que Uruguay marcara dos goles a balón parado en un intervalo de seis minutos de la segunda parte. Desde entonces, ha confirmado que hará rotaciones para el encuentro del martes y espera que algunos de los jóvenes que jugaron contra Uruguay mantengan su puesto.

Costa Rica llega tras perder 2-0 ante Ecuador en su partido más reciente, un resultado precedido por una trayectoria irregular en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Solo ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros y buscará dar la sorpresa ante una selección anfitriona que todavía intenta encontrar su rumbo sin el mejor jugador de su historia.

El historial de enfrentamientos favorece claramente a Argentina, que venció 3-1 a Costa Rica en un amistoso en marzo de 2024. Según los datos recogidos, el equipo de Scaloni ha ganado sus cuatro enfrentamientos anteriores y ha marcado 12 goles en ellos.