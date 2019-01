Árbitros hondureños amenazan con ir a huelga

Los árbitros quieren participar del Congreso de la Fenafuth en el que se elegirán a las nuevas autoridades y la Federación no los autoriza.

Un nuevo conflicto se avecina en el fútbol hondureño. Los árbitros amenazan con ir a la huelga si no los dejan participar de la elección de las nuevas autoridades de la Federación Hondureña de Fútbol.

La excusa qe esgrimen desde la Comisión Normalizadora es que los árbitros no cumplen con los requisitos para participar del Congreso en el que se decidirán las nuevas autoridades de la Fenafuth.

"El Colegio de Árbitros tiene 30 años de estar fuera de la Federación por una normativa de la FIFA. No tienen personería jurídica, no tienen estado financiero auditado por una compañía reconocida y habilitada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. No es un capricho de nadie", anunció Jaime Villegas, presidente de la Comisión Normalizadora.

Del lado de los árbitros, Abrahan Madrid, vocero, contestó: "Hemos agotado todos los recursos. Me extraña que Jaime Villegas dé esa versión. Desde hace ocho meses hemos llevado información, todo lo que nos han pedido. No sé por qué nos ponen tantas trabas. La personería jurídica ya está en trámite, no veo por qué la negativa de ellos".

"Ir a la huelga está entre las posibilidades. Estamos agotando todos los recursos, haciendo consultas a FIFA, estamos esperando las respuestas. Dependiendo de lo que tengamos y si la negativa persiste, podríamos ir al paro", sentenció Madrid en declaraciones que recoge el Diario Diez.