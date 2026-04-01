Árbitro árabe para el partido de la Copa Africana entre el Ejército Real y el Renaissance Berkane

La Comisión de Árbitros de la Confederación Africana de Fútbol ha dado a conocer el equipo arbitral que dirigirá el partido entre el Ejército Real y el Nahda Berkane.

Los dos representantes de Marruecos se enfrentarán en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones de África el próximo sábado en el estadio Príncipe Moulay Abdellah, en la capital, Rabat.

El Ejército Real se clasificó para esta ronda tras eliminar al Pyramids egipcio (actual campeón), mientras que el Renaissance Berkane superó al Al-Hilal sudanés.

La tarea de arbitrar este partido estrella ha recaído en el árbitro mauritano Dahan Bida, en un enfrentamiento con carácter especial entre dos equipos marroquíes que buscan dar un paso más hacia la final continental.

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Bida contará con la colaboración del angoleño Gerson Emiliano dos Santos (primer asistente) y del camerunés Elvis J. Nbouye Nguey (segundo asistente), mientras que el mauritano Abdelaziz Bouh será el cuarto árbitro.

En cuanto a la tecnología del árbitro asistente de vídeo, el tunecino Haytham Kirat será el árbitro principal en la sala del VAR, y le colaborará el ghanés Daniel Ny Oye Laria.

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