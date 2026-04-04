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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Arbeloa iguala el récord negativo de Alonso tras haber disputado menos partidos

Real Madrid vs Bayern Múnich
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Álvaro Arbeloa
X. Alonso
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El Meringue sufrió una derrota inesperada en el estadio de Mallorca

El Real Madrid sufrió su décima derrota de la temporada en todas las competiciones, tras caer este sábado ante el Mallorca por 2-1, en la jornada 30 de la Liga española.

Con esta derrota, se complica la tarea del Real Madrid en la lucha por el título de La Liga, antes de su esperado enfrentamiento con el Bayern de Múnich en el Clásico de Europa, el próximo martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

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Las diez derrotas del equipo blanco se repartieron en dos etapas: sufrió cinco derrotas en los 28 partidos que disputó bajo la dirección del anterior entrenador, Xabi Alonso (además de 20 victorias y tres empates).

Tras la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, el equipo ha sufrido otras 5 derrotas, pero en menos partidos (18), frente a 13 victorias, lo que suscita dudas sobre el grado de mejora del Real Madrid bajo la dirección del actual entrenador.

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