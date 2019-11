Antigua, con dudas para enfrentar a Santa Lucía

Andrés Lezcano e Iván Pacheco presentan molestias musculares y podrían perderse el próximo partido.

Antigua no atraviesa un buen momento en el torneo Apertura 2019, donde necesita sumar de a tres para no comprometer su clasificación a la próxima ronda del campeonato. Sin embargo, los Coloniales no contarían con todos los efectivos para el partido contra Santa Lucía.

Y es que el equipo panza verde tiene en duda a Andrés Lezcano e Iván Pacheco. Ambos jugadores presentan molestias musculares desde el inicio de la semana, por lo que ahora el cuerpo técnico espera recuperarlos para tenerlos a disposición para el próximo compromiso.

Los Coloniales actualmente ocupan el sexto puesto en la tabla con 24 unidades. En la próxima fecha, ante Santa Lucía, necesitan una victoria para acercarse a los puestos de arriba y no seguir arriesgando su presencia en la ronda de eliminación directa del Apertura 2019.