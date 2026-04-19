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Andries JonkerImago
Bart DHanis

Traducido por

Andries Jonker sorprende y volverá a los campos holandeses tras el verano

A. Jonker
MVV Maastricht

Andries Jonker regresará a los campos neerlandeses. Según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, negocia con el MVV.

Las conversaciones entre Jonker y el club de Limburgo están en su fase final. El exayudante de Louis van Gaal sucederá a Peter van den Berg.

Hace unos días se confirmó que el club y Van den Berg no continuarían juntos tras esta temporada.

Su asistente será Kevin Hofland, destituido el pasado invierno como entrenador del Helmond Sport.

Jonker ya fue asistente de Van Gaal en la selección holandesa, técnico interino del Bayern Múnich, entrenador del Wolfsburgo, seleccionador femenino de Holanda y entrenador del Telstar.

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