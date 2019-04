"Si el América es tan grande debería ganar la Liga año tras año"

Un periodista reconocido atacó a las Águilas luego de las declaraciones del Piojo, tras un nuevo título.

Los comentarios de Miguel Herrera sobre que el América ya no tiene contra quién competir no sentaron bien en el gremio del futbol mexicano. Ni siquiera en el de los medios de comunicación, quienes criticaron al entrenador por sus dichos luego de conseguir la Copa MX Clausura 2019.

"Me parece una payasada eso de Miguel Herrera de 'que ya no tienen con quien competir'.... Si el América es tan 'grande' como pregona, debería ganar la Liga año tras año. Y eso no ocurre...", tiró David Faitelson, presentador de ESPN, a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente de vencer a Juárez en el Estadio Olímpico, Herrera Aguirre dijo en medio de risas que le iban a solicitar a Enrique Bonilla, presidente de la Primera División, que les pusiera a un interescuadras como rival en la siguiente final que alcancen porque al resto los solían derrotar.