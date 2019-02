Always Ready quiere recuperar puntos fuera de casa

Always Ready

Always Ready

El equipo de la banda roja visita este miércoles a Guabirá, por la octava fecha del torneo boliviano.

Always Ready tratará de sacar unidades en condición de visitante cuando este miércoles, desde las 15.00 en el estadio Gilberto Parada, se mida a Guabirá, por la octava fecha del campeonato boliviano.

El cuadro millonario está urgido de unidades para zafarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones en los que se encuentras con apenas seis puntos tras un triunfo y tres empates.

El equipo dirigido por Julio Baldivieso llega a este compromiso tras perder el fin de semana pasado a manos de Bolívar (2-1), en un juego en el que los rojos estuvieron a punto de dar una sorpresa cuando empataban faltando 10 minutos para el final.

El artículo sigue a continuación

El cuadro de la banda roja tratará de sacar las tres unidades fuera de casa para recuperar los puntos perdidos como local cuando empató frente a San José (3-3) y Wilstermann (2-2), en cotejos que pudo ganar.

El conjunto paceño no está con una buena campaña, eso la saben los directivos quienes siguen apoyando a Baldivieso al mando del plantel porque logró cambiar la mentalidad de juego con más garra, aunque los resultados no le acompañen.

Para este compromiso no se prevén mayores cambios en el once titular de Always Ready, estarán casi todos los que estuvieron en el pasado compromiso, salvo que existe una modificación en el sistema de juego porque la pasada vez tuvo a tres jugadores en la defensa.