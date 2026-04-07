Allegri responde con cuatro palabras sobre el entrenamiento del Real Madrid

El italiano Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, ha respondido a los rumores que le vinculan con el banquillo del Real Madrid para la próxima temporada.

Según algunas informaciones, Allegri sería una de las opciones que baraja la directiva del Real Madrid en caso de prescindir de los servicios del actual entrenador, Álvaro Arbeloa.



La Serie A gratis en stc tv para los clientes de los paquetes Biti Fiber, Mufotter 4, Max y Pro 4 y 5

Cabe recordar que Allegri ya declaró hace varios años que rechazó una oferta para entrenar al Real Madrid porque prefería la Juventus al Real Madrid.

Tras el partido entre el Milan y el Nápoles en la jornada 31 de la Serie A, se le preguntó a Allegri: «¿Es cierto que podrías ser el nuevo entrenador del Real Madrid?». El técnico italiano respondió, en declaraciones a la cadena «Sky Sport Italia»: «Hablemos del partido de hoy».



Getty Images

Cabe recordar que Massimiliano Allegri tiene contrato con el Milan hasta el verano de 2027.

El Milan ocupa actualmente el tercer puesto en la clasificación de la Serie A, a nueve puntos de su rival, el Inter, líder de la liga.



Lea también: El Nápoles acaba con el sueño del Milan en la Serie A