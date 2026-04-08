Alineación oficial de PSG vs. Liverpool... ¿Qué pasa con Salah y Hakimi?

El técnico del Liverpool, Arne Slot, ha anunciado la alineación para el partido de esta tarde contra el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, correspondiente a la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

La alineación del Liverpool es la siguiente:

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensa: Joe Gómez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté y Milos Kerkez.

Centrocampo: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.

Delanteros: Jeremy Frimpong, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

Mohamed Salah y Alexander Isak aguardan en el banquillo.

Por su parte, Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, ha anunciado la alineación de su equipo, que es la siguiente:

Portero: Matvey Savonov

Defensa: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes.

Centrocampistas: Zaire-Emery, João Neves y Vitinha.

Delanteros: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué.

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