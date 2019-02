"Alexis Sánchez podría volver al Arsenal"

La leyenda del fútbol holandés, Marc Overmars, analizó el presente del chileno en el United. También destacó el rol de Arturo Vidal en Barcelona.

El director deportivo del Ajax y leyenda del fútbol holandés, Marc Overmars, analizó el presente de Alexis Sánchez en el Manchester United apostando a su regreso al Arsenal.

En diálogo con CDF, el mundialista y multicampeón del conjunto de Ámsterdam comenzó diciendo que "tengo un gran respeto por Alexis, porque él lo hizo extremadamente bien en el Arsenal. No sé si fue buena decisión irse".

El ex atacante del Barcelona rememoró su propia experiencia en los Gunners y sostuvo que "el fútbol inglés te cambia, te da vuelta. A mí me llevó a dar un paso hacia adelante. Arsene Wenger llegó un año antes que yo, Dennis Bergkamp generó una gran impresión a los ingleses. Fue una época fantástica, creo que cambiamos un poco la historia del club. Este tipo de jugadores fueron muy importantes para el Arsenal, porque ahí te llevan a enfocarte. Después de Alexis, Arsenal intentó fichar a otro jugador así, pero no se le dio. Entonces, él sí podría volver al Arsenal", completó sobre el Niño Maravilla.

En la instancia, Overmars también destacó el rol de Arturo Vidal en el conjunto catalán. "Vidal es un jugador diferente, un súper luchador. Quizás se dice que no es un jugador que siente el balón, pero tiene otras cosas. Valverde lo ha dicho en conferencias de prensa", señaló.

Y en la misma línea, indicó que el ex Bayern Munich "puede ser muy importante en el Barça, en este momento ellos lo necesitan". "El Barça juega entre 60 y 70 partidos por año y no lo puede hacer sólo con 16 ó 18 jugadores. Por supuesto que Arturo Vidal jugará muchos partidos, porque cuando tú estás en un equipo como Barcelona u otro de ese nivel, necesitas tener jugadores competitivos y Arturo tiene que aceptar esa competencia. No lo conozco, pero cuando él acepte ese rol, puede ser muy importante", cerró.