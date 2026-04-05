Alex Kroes ya está harto y ayuda a acabar con la «mentira» que rodea al Ajax

Alex Kroes ha arremetido duramente contra la cobertura mediática sobre el Ajax y, en particular, contra las declaraciones de los jugadores cedidos. Según el director técnico saliente, que cederá sus funciones a Jordi Cruijff, se está dando una imagen errónea y excesivamente negativa sobre, por ejemplo, el contacto entre el club y los jugadores cedidos.

Kroes afirma que las declaraciones de varios jugadores cedidos, que afirman no tener contacto con el Ajax, no son ciertas. Subraya que sí existe comunicación, aunque no siempre sea perfecta. «Se difunden y se escriben tantas mentiras», afirma el director técnico saliente del Ajax

El directivo describe cómo una sola entrevista puede tener rápidamente grandes consecuencias dentro del club. «Entonces, esa historia circula por todos los grupos de WhatsApp y todo el mundo se pregunta: ¿cómo es posible?», explica. Según Kroes, en un caso así pudo demostrar inmediatamente que sí había habido contacto con el jugador en cuestión.

Recientemente han salido a la luz varios nombres, entre ellos Gerald Alders, Tristan Gooijer, Dies Janse, Nick Verschueren y Ahmetcan Kaplan. Al parecer, apenas tendrían contacto, o ninguno, con el Ajax durante su periodo de cesión. Kroes desmiente esa imagen y afirma que se está pintando en términos demasiado maniqueos.

«No digo que todo vaya perfecto. Se puede mejorar, quizá incluso se deba mejorar, lo digo con toda sinceridad», continúa. «Pero no suele ser tan negativo como se presenta ahora».

En la misma línea, Kroes señala una tendencia más amplia en torno al Ajax. El club está constantemente bajo la lupa, lo que hace que se magnifique cada detalle. «Cada mosca se convierte en un elefante, un elefante negativo», afirma el directivo.

En lo que respecta al acompañamiento de los jugadores y los nuevos fichajes, Kroes también considera que la realidad difiere de lo que a menudo se describe. Pone como ejemplo que, internamente, sí hay personas dedicadas al acompañamiento, al aprendizaje del idioma y a la búsqueda de alojamiento. «No siempre sale todo a la perfección, pero se está trabajando muy duro para organizarlo bien».

Kroes espera que el Ajax entre pronto en aguas más tranquilas. «En el Ajax nunca habrá tanta tranquilidad como en el PSV y el Feyenoord, pero ese ruido constante no ayuda al Ajax a avanzar y hace que no siempre saquemos lo máximo de nosotros mismos».