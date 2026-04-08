Al-Hadri sobre la parada milagrosa de Bono: «Le llevaba 23 años de ventaja»

El legendario portero egipcio Essam El-Hadary recordó su etapa con los Faraones, a quienes llevó a ganar la Copa Africana de Naciones en 2006, 2008 y 2010.

En una entrevista con el canal egipcio «On Sport», le preguntaron si una de sus atajadas se parecía a la del portero marroquí Yassine Bounou, del Al-Hilal, ante el Manchester City en el último Mundial de Clubes. El exguardameta del Al-Ahly y el Zamalek contestó: «Bono es mi hermano, no solo mi amigo, y estamos en contacto constante».

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Y añadió: «Ya había señalado el parecido entre la parada que hice ante El Hadji Diouf (exestrella de Senegal) hace 23 años, en 2002, y la de Bono en la Copa Mundial de Clubes... Quizá la suya fue más fácil, pues estaba dentro del área de seis yardas, mientras que yo enfrenté a Diouf, que venía solo desde el centro del campo».

Y añadió: «Pero Bono lo intentó una y otra vez, hasta que Dios le ayudó en esa parada».

Sobre la parada más difícil de su carrera, recordó también sus intervenciones ante Didier Drogba en la Copa Africana de Naciones.