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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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A pesar de su regreso, Jesús duda sobre la participación de Coman ante el Al-Akhdoud

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
1ª División
K. Coman
J. Jesus
Arabia Saudita
Francia
Portugal

El jugador francés se perdió el último partido contra Al-Najma

El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesus, duda sobre la participación de Kingsley Coman en el partido contra Al-Akhdoud.

El Al-Nassr visitará mañana sábado al Al-Akhdoud en el estadio Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran, en la 28.ª jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí Al-Riyadiah informó que Jesús convocó a 21 jugadores para viajar a Najran, entre ellos Coman, ya recuperado de la lesión que le impidió jugar contra Al-Najma en la 27.ª jornada.

Sin embargo, el técnico no lo incluyó en el once inicial del último entrenamiento, celebrado este viernes.

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1ª División
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Al Nasr FC
ALN

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La publicación añade que Jesús definirá si Koman actúa de titular o suplente en la reunión técnica previa al encuentro.

Koman, uno de los jugadores más destacados del Al-Nassr esta temporada, ha jugado 32 partidos, marcando 10 goles y dando 11 asistencias.

Cabe recordar que el Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 70 puntos, dos más que el Al-Hilal y cuatro más que el Al-Ahli, aunque ha jugado un partido menos que ambos.

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