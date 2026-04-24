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«Ya ni yo mismo lo entiendo»: el presidente de la UEFA critica duramente el VAR

Liga de Campeones

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha criticado la falta de coherencia en las decisiones arbitrales desde la introducción del vídeoarbitraje (VAR).

«Ya ni yo mismo lo entiendo», declaró el esloveno el jueves en la conferencia «The Forum», celebrada en Madrid y organizada por Apollo Sports Capital, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid.

  • «A veces, los aficionados no entienden las distintas interpretaciones de las reglas de un partido a otro, y yo los comprendo. Yo mismo ya no lo entiendo», afirmó Ceferin. La regla del mano, en particular, genera confusión: «Nadie lo entiende. ¿Es penalti o no? ¿Ha sido intencionado o no? ¿Cómo se supone que hay que saberlo? ¡No somos psiquiatras!».

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  • Ceferin critica la actuación en España e Inglaterra

    Ceferin subrayó que el árbitro sigue siendo el máximo responsable en el campo. «El VAR solo debe intervenir en errores claros y evidentes», afirmó el dirigente de 58 años. Además, las revisiones deben ser breves: «No como ocurre en algunos casos en La Liga o en la Premier League, donde los partidos se interrumpen entre diez y quince minutos».

    Considera que la mejor forma de evitar errores es aplicar de manera coherente las reglas de la International Football Association Board (IFAB).