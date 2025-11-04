VIDEO: Trent Alexander-Arnold se ríe de los abucheos mientras un exjugador del Liverpool recibe una recepción hostil al regresar a Anfield con el Real Madrid

La carrera de Alexander-Arnold en el Real Madrid aún no ha comenzado realmente, ya que sufrió una lesión en el tendón de la corva en septiembre y no ha jugado para el club desde entonces. El defensor comenzó en el banco para el Real Madrid contra el Liverpool, con el entrenador Xabi Alonso habiéndole dicho al exjugador que disfrutara su tiempo de regreso en Merseyside.

"No hemos hablado precisamente de eso [la recepción que espera a Alexander-Arnold] pero hemos hablado sobre el equipo y el club," dijo en una conferencia de prensa previa al partido. Tiene que tener sus propios sentimientos y disfrutarlo a su manera. Así que no voy a decirle cómo debe sentirlo. Seguramente su historia es diferente a la mía, él nació y se crió en Liverpool. Lo recuerdo desde joven en la academia y luego llegando al primer equipo y ganando la Liga de Campeones. Así que tiene que disfrutar el momento porque es bonito estar de vuelta.

"Él está bien. No jugó [contra el Valencia el sábado] por el contexto del partido pero está disponible para cualquier cantidad de minutos. Mañana podría jugar y después de la lesión que tuvo necesitamos sus cualidades; tiene grandes cualidades. Está en una nueva etapa para él – deportiva, física y mentalmente. Necesitamos darle lo que necesita porque es un jugador excepcional que tenemos en nuestra plantilla. Así que tiene que disfrutar el momento porque es bonito estar de vuelta."