FC Dallas v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport
VIDEO: Son Heung-Min gana el Gol del Año de la MLS 2025 por impresionante tiro libre

Son Heung-Min del LAFC se lleva el Gol del Año 2025 en la MLS por su espectacular tiro libre ante FC Dallas en el minuto 6.

    Decidido por los votos de los aficionados

    La MLS abrió a finales de octubre la votación de los aficionados para el Gol del Año de AT&T, y el premio, decidido en MLSsoccer.com, se otorgó tras elegir los votantes el tiro libre de Son por encima de otros nominados de la temporada 2025.

  • Mira el gol de Son Heung-Min

    El gol de la victoria de Son llegó al inicio del partido contra el FC Dallas, al ejecutar un tiro libre que curvó sobre la barrera y colocó con precisión en el poste cercano.

  • Inicio fulgurante de Son en LAFC

    Impacto inmediato de Son en LAFC: la estrella surcoreana llegó en agosto tras diez años en Tottenham y anotó su primer gol en la MLS en apenas su tercer partido. En su temporada de debut, registró nueve goles y tres asistencias en 10 partidos de liga.

    ¿Qué sigue para Son y LAFC?

    LAFC de Son se medirá al Austin FC en la primera ronda de los playoffs de la MLS, con el Juego 1 programado para el 29 de octubre.