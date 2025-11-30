VIDEO: Paul Pogba levanta al público de Mónaco con un mensaje emotivo tras vencer al PSG

Mónaco se llevó los tres puntos ante el PSG este sábado, apretando aún más la lucha por el título de la Ligue 1. Los locales consiguieron una victoria sufrida pese a jugar con diez hombres en los minutos finales, gracias al gol de Takumi Minamino. El internacional japonés aprovechó un centro de Aleksandr Golovin y, desde el borde del área, colocó el balón en el fondo de la red para adelantar a su equipo cuando restaban 22 minutos del tiempo reglamentario.

Después del gol, Mónaco tuvo que resistir con carácter para conservar una victoria crucial, especialmente tras la expulsión de Thilo Kehrer a diez minutos del final. El alemán vio la tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Ibrahim Mbaye.

Paul Pogba ingresó en el minuto 86 para aportar experiencia a un equipo que sufría los embates finales del PSG. El francés ayudó a cerrar el partido y, tras hacer su debut en casa, dedicó unas palabras a la afición al término del encuentro.

“Hoy es un día importante. Ganamos, pero el próximo partido es lo que importa. Ya trabajamos para conseguirlo. Seguimos avanzando juntos. Nunca nos rendimos. Gracias”, expresó.