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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Vídeo: El huracán Haland arrasa en Liverpool... y aumenta las dudas sobre Slott

E. Haaland
A. Slot
M. Salah
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Salah no logra igualar el brillante rendimiento de la estrella noruega

El Manchester City logró una contundente victoria por 4-0 sobre el Liverpool este sábado, en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

Los goles del City los marcaron Erling Haaland, autor de un hat-trick en los minutos 39, 45 y 57, y Antonio Semino en el minuto 50.

  • Disparo de Salah y respuesta de Sharqi

    El astro egipcio Mohamed Salah se encontró completamente solo dentro del área del City en el minuto 15, desde donde lanzó un potente disparo, pero uno de los defensas del City bloqueó el balón con destreza e impidió que entrara en la portería.

    El extremo francés Ryan Cherki respondió en el minuto 17 con un potente y sorprendente disparo desde dentro del área, pero la defensa despejó el balón sobre la línea de gol.

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  • El error de Van Dijk y el castigo a Haaland

    Virgil van Dijk, defensa del Liverpool, cometió una grave falta al derribar a Nico O’Reilly, estrella del Manchester City, dentro del área en el minuto 37 de la primera parte, lo que le valió a los hombres de Pep Guardiola un penalti.

    El delantero noruego Erling Haaland transformó con éxito el penalti ante la portería de Giorgi Mamardashvili.

    Haaland anotó el segundo gol del Manchester City tras recibir un pase magistral de Antoine Semenyo en el tiempo de descuento de la primera parte, subiéndose al balón y rematándolo de cabeza al ángulo izquierdo de la portería del Liverpool.

  • Seminio decide el partido

    Antonio Semino sentenció el partido para el equipo de Pep Guardiola en el minuto 50, tras recibir un magnífico pase dentro del área y ver que el portero Giorgi Mamardashvili se había adelantado de su portería, para enviar un «lob» con gran maestría que se coló en la red.

    Haaland anotó el cuarto gol tras recibir un pase milimétrico dentro del área que le dejó solo ante el portero, y remató con un potente disparo que se coló en la portería.

  • La decepción de Salah

    El egipcio Mohamed Salah aumentó la decepción de su equipo durante el partido contra el Manchester City después de que el Liverpool obtuviera un penalti en el minuto 65 del encuentro; el jugador egipcio se encargó de lanzarlo, pero Trafford, el portero del Manchester City, logró detenerlo.

    Salah había anunciado que abandonaría las filas del Liverpool al final de la presente temporada, a pesar de que su contrato con los Reds se extiende hasta el verano de 2027.

    Cabe recordar que el futuro del holandés Arne Slot está rodeado de muchas dudas en el Liverpool, tras el gran bajón en los resultados de los Reds esta temporada.

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