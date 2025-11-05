El viaje de Chelsea a Qarabag estuvo marcado por un incidente racista durante un partido de la Youth League, mientras el equipo azerbaiyano envió una disculpa

Los jóvenes del Chelsea finalmente lograron una victoria por 5-0 sobre sus homólogos del Qarabag el miércoles por la tarde, pero tomó hasta la hora de juego para que el equipo del oeste de Londres encontrara el avance en Azerbaiyán. Sol Gordon abrió el marcador para los Blues, antes de que un doblete rápido de Jesse Derry viera a Chelsea dominar en los últimos 30 minutos.

Shumaira Mheuka y Frankie Runham agregaron el cuarto y quinto de Chelsea al final para reflejar su dominio sobre Qarabag. Los Blues han marcado ahora 19 goles en sus primeros cuatro partidos de la Liga Juvenil para dejarlos en la cima de la fase de la liga, habiendo ganado los cuatro partidos hasta ahora.

Sin embargo, la victoria sobre Qarabag se vio empañada por presuntos abusos racistas por parte de la afición local después del gol de Gordon. El árbitro ucraniano Dmytro Kubriak detuvo el partido durante unos minutos tras las quejas de los jugadores del Chelsea, y aunque parecía que el partido iba a ser abandonado, el equipo inglés terminó el juego y sometió a los anfitriones.