Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Vete en tus propios términos... Gerard da a conocer su opinión sobre la marcha de Salah

Fichajes
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa
Liverpool vs Fulham
Fulham
Premier League
S. Gerrard
M. Salah
Inglaterra
Egipto

Una leyenda del Liverpool recuerda haber vivido la misma situación que Salah

La leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, ha revelado lo que le dijo a Mohamed Salah, estrella de los Reds, durante su desencuentro con el entrenador Arne Slot el pasado diciembre, señalando al mismo tiempo que la inminente marcha del extremo egipcio beneficia a todos.

Salah, de 33 años, anunció la semana pasada que abandonará Anfield al final de la temporada, poniendo así fin a nueve magníficos años en el club.

Este anuncio se produjo cuatro meses después de que acusara al Liverpool de abandonarlo y «tirarlo bajo el autobús», al tiempo que afirmaba que ya no tenía relación con Slot.

Lee también: Slott: El mérito del rendimiento del Liverpool se lo debe en gran parte a Salah... y eso es realmente lo que se merece


  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Una despedida para todos

    Gerrard dio su opinión sobre la marcha de Salah de Merseyside y reveló que sigue en contacto con el jugador egipcio a través de mensajes de texto.

    En declaraciones recogidas por el diario «Daily Mail» sobre la marcha de Salah, Gerrard dijo: «Creo que esto beneficia a todos. En mi opinión, creo que es el momento adecuado». 

    Y añadió: «Está claro que tuvo un desacuerdo con el entrenador. No sé a qué nivel, pero mantuvo una conversación de la que creo que se arrepentirá más adelante».

    Y continuó: «Pero esto me indicó que había un problema. También creo que, incluso antes de eso, el Liverpool quería ofrecer a Mohamed Salah un contrato de solo un año, en lugar de dos, pero, dada su temporada excepcional y sus magníficas cifras, le ofrecieron un contrato de dos años».

    El legendario jugador del Liverpool continuó: «Para mí, no lo consideré más que un año a este nivel. Todos hemos jugado durante esos años, y creo que a todos nos conviene que esto termine, pero también que termine según las condiciones de Mohamed Salah».

    Lee también: Jaque mate... Se acabó el juego: Salah cae en la trampa del gran engaño


    • Anuncios
  • FBL-ENG-GER-LEGENDS-LIVERPOOL-DORTMUNDAFP

    Vete con tus condiciones

    Gerard reveló lo que ocurrió entre él y Salah tras la famosa entrevista, diciendo: «Hablé con él sobre esa entrevista en su momento y le dije: "No repitas lo que hiciste y dejes las cosas en el aire. Hablé con él directamente"».

    Y explicó: «De vez en cuando me envía mensajes de texto, o yo le envío uno, y eso es mejor si voy a algún sitio con Leo. Solo para que Leo (el hijo de Gerard) pueda verlo». 

    Y añadió: «No tengo mucha relación con él, pero eso me dio la oportunidad de decirle: “Llevas aquí ocho o nueve años, viniste aquí y te hiciste con este legado. Vete en tus propios términos y de la forma correcta”.

    Salah, que ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores del Liverpool con 255 goles, ha tenido dificultades para marcar con su habitual regularidad esta temporada, ya que solo ha marcado cinco goles en 22 partidos de la Premier League hasta ahora.

    Su bajón de forma llevó a Slott a dejar fuera al extremo egipcio durante el parón invernal, cuando el Liverpool atravesaba una mala racha, lo que llevó a Salah a arremeter en la zona mixta tras el emocionante empate 3-3 de los Reds contra el Leeds en Elland Road antes de Navidad.

    Gerard continuó: «Salah sigue un poco afectado por lo sucedido. Era un suplente que entraba y salía del equipo en aquel momento. Estaba molesto. Pero me pareció una pena que se marchara en enero y se fuera sin más».

    Y añadió: «Entiendo a ambas partes. Ahora que he analizado la situación, entiendo a ambas partes».

  • El mismo guion

    El ex capitán del Liverpool explicó cómo puede empatizar con Salah, recordando el conflicto que tuvo con Brendan Rodgers al final de su etapa de 17 años en Anfield.

    Y añadió: «Yo pasé por algo parecido con Brendan. Pero cuando lo veo ahora, ya fuera del juego y con menos emotividad, se puede entender desde el punto de vista de Brendan».

    Y continuó: «Quizá ya no seas el mismo jugador a los 34 o 35 años. No tiene sentido que juegues cada minuto de cada partido solo por ser el capitán del equipo, pero en ese momento, no es fácil cuando estás en el equipo y estás a punto de enfrentarte al Manchester United, por ejemplo, y eres suplente».

    Y añadió: «Miras a los jugadores que están jugando y piensas que estás a su mismo nivel, si no mejor que ellos. Es una situación difícil para un jugador. Yo pasé por lo mismo en el Rangers con Jermain Defoe, que fue fantástico conmigo y era el mejor del equipo».

    Y señaló: «El mejor profesional con el que trabajarás quería jugar más y disputar cada minuto de cada partido porque se encontraba en la misma situación en la que yo estaba bajo las órdenes de Brendan».

    Y concluyó: «Pero, como entrenador, tienes que hacer lo correcto y lo mejor para el equipo, y si un jugador no está a la altura, no juega o no puede cumplir con la función que buscas, como entrenador tienes que tomar decisiones importantes».

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL