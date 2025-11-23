Vancouver Whitecaps, con nueve jugadores y liderado por Thomas Müller, superó a Son Heung-Min y al LAFC en un clásico instantáneo, ganando en penales para avanzar en los Playoffs de la MLS Cup

El partido parecía bastante ajustado a medida que se acercaba el descanso, con ambos lados aparentemente destinados a llegar al intermedio empatados. En cambio, los Whitecaps marcaron dos veces en los últimos cinco minutos de la primera mitad, y ambos goles eran evitables.

El primero llegó en el minuto 40 y fue tan directo como se puede. El portero de los Whitecaps, Yohei Takaoka, lanzó un balón largo por encima hacia un Emmanuel Sabbi en carrera, que se adelantó a la línea defensiva del LAFC y anotó con calma frente a Hugo Lloris para encender a la multitud en el BC Place, que estaba al completo. Momentos después, los fanáticos locales celebraban nuevamente cuando Mathis Laborda remató un balón suelto tras un córner en el tiempo de descuento del primer tiempo, dando a Vancouver una repentina y sorprendente ventaja de 2-0.

Aunque los visitantes aún no estaban muertos. Su estrella, Son, los metió de nuevo en el juego, anotando en el minuto 60 para preparar un final tenso en el BC Place. De repente se volvió aún más tenso en el minuto 93 con la expulsión del defensor de los Whitecaps, Tristan Blackmon, por una segunda tarjeta amarilla. Dos minutos después, Son se convirtió en el héroe, al lograr un impactante tiro libre de último minuto para enviar el juego a tiempo extra.

En la prórroga, los Whitecaps eran repentinamente el equipo a la defensiva mientras lidiaban con la expulsión de Blackmon y el aumento de la presión del LAFC. Para empeorar las cosas, una lesión de Belal Halbouni pocos minutos después de entrar obligó a los Whitecaps a quedarse con nueve hombres. El LAFC estuvo muy cerca de aprovecharlo por completo, presionando durante todo el tiempo extra, incluyendo una secuencia en la que los visitantes golpearon el poste tres veces en cuestión de segundos. Al final se llegó a los penales, ya que el LAFC no pudo encontrar ese gol de la victoria.

Una vez allí, los Whitecaps mantuvieron los nervios, aprovechando los fallos en los penales de Son y Marky Delgado para asegurarse un lugar en la final de la Conferencia Oeste contra el ganador del partido semifinal del lunes entre el San Diego FC y el Minnesota United.