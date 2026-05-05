¿Una estrella del PSG al Bayern de Múnich? Uli Hoeneß tendría un claro favorito

En el FC Bayern, el lateral derecho parece cubierto con Konrad Laimer y Josip Stanisic; no obstante, el futuro del austriaco es incierto, ya que su contrato vence en 2027.

Como Stanisic también puede actuar como central, el club busca otra opción. El favorito no es Hakimi, sino Givairo Read, de 19 años, del Feyenoord de Róterdam.

Hace unos años ya se rumoreó que el lateral marroquí interesaba al campeón alemán. En verano de 2020, al acabar su cesión de dos años en el BVB y regresar al Real Madrid, el Bayern también valoró ficharlo.