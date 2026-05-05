Al ser consultado, el presidente del FCB dijo a DAZN: «A Hakimi lo ficharían ya, encajaría muy bien en nuestro equipo».
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¿Una estrella del PSG al Bayern de Múnich? Uli Hoeneß tendría un claro favorito
En el FC Bayern, el lateral derecho parece cubierto con Konrad Laimer y Josip Stanisic; no obstante, el futuro del austriaco es incierto, ya que su contrato vence en 2027.
Como Stanisic también puede actuar como central, el club busca otra opción. El favorito no es Hakimi, sino Givairo Read, de 19 años, del Feyenoord de Róterdam.
Hace unos años ya se rumoreó que el lateral marroquí interesaba al campeón alemán. En verano de 2020, al acabar su cesión de dos años en el BVB y regresar al Real Madrid, el Bayern también valoró ficharlo.
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Hakimi se perderá el partido de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich
Finalmente no se cerró el acuerdo y Hakimi fichó por el Inter de Milán, donde permaneció una temporada antes de pasar al París Saint-Germain en 2021 por 68 millones de euros.
Allí se ha consolidado como uno de los mejores laterales; la temporada pasada fue candidato al Balón de Oro y terminó sexto. Este curso ha jugado 31 partidos, con tres goles y nueve asistencias.
Sin embargo, el lateral derecho se perderá el partido de vuelta de las semifinales de la Champions contra el Bayern el miércoles por una lesión en el muslo sufrida en los últimos minutos del encuentro de ida. Se espera que esté de baja varias semanas.