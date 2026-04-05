Un plan de guerra... Simeone atrapa al Barcelona con una estrategia de desgaste

Según el diario Sport: «Los catalanes creen que el equipo de Simeone ha intensificado la rivalidad con una alineación repleta de suplentes, con el objetivo de preparar el terreno para la batalla de la Liga de Campeones».

Y añadía: «Por eso, los jugadores del Barcelona temen una guerra que beneficie en mayor medida a los rojiblancos, a menos que el arbitraje ponga freno a un equipo acostumbrado a ir hasta el límite».

El Atlético de Madrid no se jugaba prácticamente nada en el partido de Liga de ayer, por lo que Simeone recurrió a una estrategia de desgaste basándose en jugadores que no forman parte del once titular, e incluso en jugadores del segundo equipo.

La novedad fue la agresividad del Atlético sobre el terreno de juego y la gran cantidad de protestas y enfrentamientos que terminaron en una pelea entre los jugadores, en la que el árbitro se vio obligado a intervenir.

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Sport afirmó: «Quedó claro que el Atlético estaba preparando el terreno para que se caldearan los ánimos antes del partido de la Champions. Incluso Diego Simeone participó en este “espectáculo” presionando a los asistentes, uno de los cuales fue expulsado, además de hostigar a algunos jugadores del Barcelona».

Y señaló: «Tuvo un encontronazo con Ferran Torres que no fue a más gracias a la rápida intervención de sus compañeros. La intención era clara: provocar y sacar de quicio a los jugadores del Barcelona».