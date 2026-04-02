¿Qué tienen en común el Brighton & Hove Albion y la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken? Ambos guardan desde siempre un gran secreto: una receta que todo el mundo, y especialmente la competencia, querría tener. En el caso de KFC, se trata de la famosa y controvertida mezcla de especias y hierbas que, según se dice, hace que los trozos de pollo frito resulten tan extraordinariamente sabrosos para los clientes. En el caso del Brighton, el ingrediente, que ya no es tan secreto pero que resulta aún más codiciado, se llama Jamestown Analytics.
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¿Un fichaje estrella este verano? Said El Mala tiene un ejemplo aleccionador muy presente
La empresa de análisis de datos es una filial de Starlizard, propiedad de Tony Bloom, dueño del Brighton. Con la ayuda de esta empresa, sus clubes seleccionan a jugadores y entrenadores basándose en parámetros estadísticos. Además del Brighton, otros equipos como el Union Saint-Gilloise de Bélgica, el Heart of Midlothian de Escocia y el Melbourne Victory de Australia reciben datos de seguimiento de jugadores.
Bloom posee participaciones nada desdeñables en todos estos clubes, y todos ellos han logrado éxitos históricos tanto a largo como a corto plazo. El Brighton pasó de la tercera división a la Copa de Europa a un ritmo vertiginoso; el Saint-Gilloise celebró la temporada pasada su primer título de liga en 90 años; y el Hearts podría seguir sus pasos y proclamarse campeón de Escocia por primera vez en 86 años.
Sin embargo, gracias al trabajo de la empresa, Brighton en particular se ha convertido en los últimos años en pionero en el scouting de jugadores basado en datos, a los que el club fichó a un precio muy asequible para los estándares de la Premier League y que luego revendió con enormes beneficios. ¿Quieres ejemplos destacados?
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Said El Mala y sus destacados predecesores en torno a Deniz Undav: ¿acuerdo verbal con el Brighton?
Deniz Undav. Según los análisis de Jamestown Analytics, el actual internacional alemán —sobre el que ahora se está generando un gran debate en vísperas del Mundial— fichó en su día por el Saint-Gilloise procedente del SV Meppen, equipo de la tercera división alemana. Más tarde se incorporó al Brighton, el segundo club de Bloom, y luego al VfB Stuttgart.
En enero de 2019, un tal Alexis Mac Allister fichó por el Brighton por la mísera suma de ocho millones de euros. Se formó cuidadosamente en Argentina, en el Argentinos Juniors y el Boca Juniors, antes de brillar durante casi tres años y medio en el Brighton y, finalmente, fichar por el Liverpool FC en 2023, como campeón del mundo, por 42 millones de euros.
En agosto de 2021, el Brighton fichó al Getafe y contrató por 18 millones de euros a un lateral que no había cuajado en el FC Barcelona. Un año después, Marc Cucurella fichó por el Chelsea FC por algo más del triple (65 millones de euros). El mismo camino siguió Moisés Caicedo, a quien el Brighton fichó en 2021 procedente de Colombia por algo menos de 30 millones de euros, cedió al Beerschot de Bélgica y, un año y medio después, vendió a los Blues por la increíble cifra de 116 millones de euros.
Son al menos estos cuatro ejemplos del pasado reciente los que seguramente habrán causado impresión en Said El Mala. El desvío por el Brighton solo puede ser beneficioso para su carrera y su propio valor de mercado. Es prácticamente el plan de carrera perfecto para alguien como este joven alemán de 19 años, cuando el salto a un club de la máxima categoría parece aún demasiado grande tras una sólida primera temporada en la Bundesliga con el 1. FC Köln y el momento de dar el salto definitivo aún no apremia en absoluto.
A El Mala ya no le faltan ofertas ni el interés de esos grandes clubes. Pero el gran favorito en la pugna por el talentoso delantero no es el Arsenal, el Chelsea, el FC Bayern, el BVB, el Inter de Milán o el París Saint-Germain. Son los Seagulls, con los que la familia El Mala incluso habría llegado ya a un acuerdo verbal. Ahora están pendientes las negociaciones con el Effzeh sobre las condiciones del traspaso, que al parecer se han complicado bastante. Según informa Sport Bild, el Colonia ha elevado sus exigencias a 50 millones de euros, y es dudoso que el Brighton las acepte. En realidad, el acuerdo debería cerrarse en 35 millones de euros.
El Brighton ya ofreció el verano pasado —sin que El Mala hubiera disputado ni un solo minuto en la Bundesliga— 20 millones de euros. Al parecer, el Colonia también habría rechazado un traspaso en invierno por la friolera de 30 millones de euros.
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Said El Mala, Kwasniok y Nagelsmann: una estrella en ascenso se convierte en tema político
El Mala es demasiado importante para el equipo de Colonia, gracias a su aportación ofensiva ya en su primera temporada, para el gran objetivo de mantener la categoría. Aunque bajo las órdenes del ya destituido entrenador Lukas Kwasniok solía salir desde el banquillo como revulsivo, El Mala, con diez goles y cuatro asistencias en 27 partidos de la Bundesliga, es, con diferencia, el jugador ofensivo más importante de Colonia. También por eso, su situación se fue convirtiendo cada vez más en un tema político a lo largo de la temporada. Tanto para Kwasniok como para el seleccionador nacional Julian Nagelsmann.
Este último siguió las explicaciones de Kwasniok sobre por qué El Mala tenía que quedarse en el banquillo una y otra vez, y renunció a una segunda convocatoria para la selección alemana de cara a los decisivos partidos internacionales de marzo, con vistas a la clasificación para el Mundial. Según Nagelsmann, el jugador de 19 años aún es demasiado descuidado en el trabajo defensivo. Y eso hace que en el Colonia solo juegue «al 50 %», lo cual es «demasiado poco».
Sin embargo, dado que Nagelsmann le dio al mismo tiempo una oportunidad a Lennart Karl, con un número similar de minutos jugados en el FC Bayern, las declaraciones del seleccionador nacional fueron objeto de críticas. A pesar de no haber sido convocado, El Mala brilló el martes en la delantera de la selección alemana sub-21 y tuvo un papel fundamental en la victoria contra Grecia en la «final» de clasificación para el Campeonato de Europa del próximo año en Albania y Serbia. El Mala marcó su primer gol con la selección juvenil de la DFB de Antonio Di Salvo y, tras el 1-0, incluso rompió a llorar.
Después habló del «momento más emotivo de mi vida». Pero no por el importante gol. El viernes, poco después de la victoria por 3-0 en la fase de clasificación contra Irlanda del Norte, El Mala se enteró de que su abuela había fallecido. Aun así, viajó con la expedición de la DFB a Grecia y allí se convirtió en el héroe del partido. También expresó su gran agradecimiento a sus compañeros de equipo, que le habían animado «en estos momentos difíciles»: «Sin vosotros, no habría sido posible superar todo esto. Me habéis ayudado a sobrellevar el dolor y a seguir adelante».
Sin embargo, se ahorró cualquier agradecimiento tras la destitución de Kwasniok antes del parón internacional. Poco después de que el 1. FC Köln hiciera pública la noticia, El Mala publicó, apenas unos minutos después, una foto de celebración con su compañero en la delantera, Ragnar Ache. ¿Polémico? Sin duda. ¿Casualidad? Posible, pero teniendo en cuenta los antecedentes, también algo improbable.
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Fabian Hürzeler da un giro a su carrera en el Brighton: ¿seguirá al «momento más difícil» de su carrera el siguiente gran paso?
Tampoco es probable que El Mala publique mensajes de celebración si el Brighton despidiera a su entrenador en las próximas semanas o meses. Y es que, aunque detrás de las cámaras se considera a Fabian Hürzeler el gran impulsor del fichaje de El Mala, según los rumores, su permanencia en los Seagulls está lejos de ser un hecho consumado. Y no es que el club quiera echarlo, sino que, al parecer, otros clubes más grandes lo tienen ahora en el punto de mira. Pero empecemos por el principio.
Hürzeler vivió en Brighton, a finales del año pasado y principios de este, la mayor crisis de su aún joven carrera como entrenador. Ni una sola victoria en la liga en diciembre, solo una en enero. A principios de febrero, sus propios aficionados se burlaron de él. «Te van a despedir por la mañana», cantaban tras la derrota en casa ante el Crystal Palace. Hürzeler habló del «momento más duro» de su carrera.
Desde entonces, el viento ha cambiado. El Brighton ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos de liga, entre ellos un 2-1 contra el Liverpool. Solo contra el líder de la liga, el Arsenal, sufrió una ajustada derrota por 0-1. La distancia con respecto a los puestos internacionales es ahora de solo cinco puntos. Hürzeler ha logrado dar la vuelta a la situación, aunque para ello ha dejado de lado, al menos a corto plazo, uno de los objetivos del club: la promoción de talentos y la generación de plusvalías.
En tiempos de crisis, los veteranos James Milner, Pascal Groß y Danny Welbeck asumieron la responsabilidad en la plantilla, mientras que jóvenes como Yankuba Minteh (21) o Georginio Rutter (23) se quedaron inicialmente en el banquillo. Pero eso ya no va a seguir así: «Van a desempeñar un papel importante en la recta final de la temporada», anunció Hürzeler antes del sprint final y tras la tormenta que ya ha amainado.
Es una muestra del difícil equilibrio que debe mantener en el Brighton. Por un lado, debe plantar cara en lo deportivo a los grandes de la liga: Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool y Manchester United. Por otro, los jóvenes y prometedores talentos deben recibir muchos minutos de juego para generar ingresos.
El hecho de que el alemán haya superado con nota este equilibrio en su primera temporada (8.º puesto) y de que ahora también haya superado una primera gran crisis ha despertado, según se dice, el interés de otros clubes. Según Sky, Hürzeler estaría «bastante arriba» en la lista de candidatos del Manchester City, en caso de que Pep Guardiola realmente dejara el cargo este verano. Según The Athletic, también sería candidato para el Bayer Leverkusen, el Newcastle United y el Tottenham.
Al menos en lo contractual, la situación está clara: el contrato del joven entrenador de 33 años se extiende hasta 2027, por lo que se necesitaría, como mínimo, una indemnización considerable, que el Brighton exigiría. La única incógnita es qué quiere Hürzeler. Y eso, a su vez, tiene una influencia directa en el futuro de El Malas.
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Said El Mala y Brajan Gruda: un ejemplo aleccionador que, en realidad, no lo es
Parece descartado que el joven de 19 años fiche por el Brighton si Hürzeler no se queda. Quizá por eso la situación está estancada. En estos momentos, el riesgo parece demasiado grande para El Mala de firmar un contrato a largo plazo con un club en el que su mayor defensor, aparte de Jamestown Analytics, quizá no siga trabajando por mucho tiempo.
Sin embargo, si Hürzeler rechazara las ofertas de otros clubes e incluso renovara con el Brighton, el fichaje de El Mala estaría prácticamente cerrado. Pero eso no es garantía de que el plan de carrera perfecto, con el desvío por el Brighton, vaya a salir bien de inmediato. En este sentido, El Mala podría tener a Brajan Gruda como ejemplo aleccionador, al que ahora tiene ante sus ojos en la selección sub-21 y en la Bundesliga.
El jugador de 21 años también había llamado la atención del Brighton gracias a Hürzeler y Jamestown Analytics, después de que, al igual que El Mala, se convirtiera en una estrella en ascenso de la Bundesliga en su primera (y única) temporada como profesional con el Mainz 05. Tras solo 30 partidos en la Bundesliga, cuatro goles y tres asistencias, el club de la Premier League convirtió a Gruda, poco después de la llegada de Hürzeler, en el fichaje más caro del equipo de Rheinhessen.
Los Seagulls pagaron entonces 31,5 millones de euros, superando incluso al FC Bayern, que también estaba interesado en Gruda. El propio jugador lo confirmó recientemente sin rodeos. Esta inversión aún no ha dado sus frutos. En el Brighton, Gruda oscilaba constantemente entre el once inicial y el banquillo, y tuvo que lidiar una y otra vez con pequeñas lesiones.
««Estamos bastante satisfechos con su evolución, pero aún no está donde queremos que esté», sentenció Hürzeler en diciembre del año pasado. Pocas semanas después, el capítulo de la Premier League se cerró, al menos por el momento, para Gruda. Se marchó cedido al RB Leipzig, donde desde entonces ha registrado en solo ocho partidos casi tantas participaciones en goles (5) como en 20 partidos con el Brighton esta temporada (6).
La revista kicker informó recientemente de que el club sajón buscará dialogar con el club de la Premier League para negociar un fichaje definitivo. No existe opción de compra. Así pues, el Brighton también podría obtener un beneficio por la venta de Gruda, aunque, al menos en Inglaterra, hasta la fecha no haya podido brillar con frecuencia.
En este sentido, el ejemplo aleccionador de Gruda para El Mala podría ser incluso una confirmación más de su plan de carrera. Y es que, como se ha demostrado, desde el Brighton hay muchos caminos que conducen al éxito. Quien esté en el radar del club podría valer mucho más en unos pocos años. Gracias al ingrediente secreto.
Said El Mala: datos de rendimiento y estadísticas
Club Partidos Goles Asistencias 1. FC Colonia 29 10 4 FC Viktoria Colonia 45 14 6 FC Viktoria Colonia 19 11 6