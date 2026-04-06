Un arma imbatible... El hechizo del Barcelona acecha al Atlético

El estadio Spotify Camp Nou se ha convertido en un talismán para el Barcelona y, sobre el papel, en una de sus principales bazas de cara a la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el equipo del entrenador Simeone.

Desde que el equipo azulgrana regresó a su estadio hace más de cuatro meses, concretamente el pasado 22 de noviembre, el Barça no ha conocido la derrota ni el empate en casa.

El equipo del entrenador Hansi Flick no ha cedido ningún punto, ni en la Liga, ni en la Copa del Rey, ni en la Liga de Campeones,

y el equipo catalán espera aprovechar el miércoles que viene la ventaja de jugar en casa para lograr un resultado satisfactorio, al igual que el último conseguido por los azulgranas en la Liga de Campeones.