Udinese-Juventus, la afición de Udine no olvida a Spalletti: «Hijo de p...»

El partido de este sábado por la noche de la Serie A, correspondiente a la vigésimo novena jornada del campeonato, entre el Udinese y la Juventus, que se está disputando en el Bluenergy Stadium de Udine, arranca con fuerza. Un encuentro muy igualado en los primeros minutos, con ambos equipos estudiándose mutuamente, sin pisar el acelerador de inmediato, dando prioridad al juego de cabeza y a las jugadas combinadas.

Y, aunque aún no sean los protagonistas sobre el terreno de juego, los aficionados del club friulano se han encargado de acaparar el protagonismo.