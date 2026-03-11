Nubes en el horizonte sobre el futuro de Duvan Zapata en el Torino. A pesar de haber renovado su contrato hasta 2027, el delantero colombiano no está seguro de seguir en el equipo granata tras otra temporada por debajo de las expectativas.
Turín, ¿Zapata libre en verano? La cláusula y el plan del club
LA CLÁUSULA EN EL CONTRATO DE DUVAN ZAPATA
Habría una cláusula en el nuevo acuerdo con el delantero que permite al club de Urbano Cairo rescindir el contrato del exjugador del Nápoles. Así lo informa Tuttosport, según el cual, al final de la temporada, en mayo, el Torino podrá y deberá tomar una decisión sobre Zapata. Se tratará de una decisión que el diario define como «autónoma y unilateral». Si el Toro decidiera rescindir el contrato del jugador, con un año de antelación a su vencimiento, tendría que pagar una penalización de un millón. Corresponderá al presidente y al nuevo director deportivo Petrachi tomar una decisión que daría continuidad al plan de contención de la masa salarial, ahorrando los aproximadamente 3 millones brutos de su salario. Según Tuttosport, la decisión aún no se ha tomado y se ha pospuesto hasta mayo, una vez finalizada la temporada, tanto en caso de que el Torino se mantenga en la categoría como en el desafortunado caso de que descienda.
LA CARRERA Y EL SALARIO
Duvan, que tiene 35 años, renovó su contrato con el Toro en abril de 2025 y la fecha de vencimiento se adelantó de 2026 a 2027 con un sueldo neto de 2,5 millones, es decir, 5 millones brutos. La decisión fue tomada entonces por Urbano Cairo y Davide Vagnati y respaldada por el entrenador Paolo Vanoli. Como recuerda el diario turinés, se trataba de una renovación que también era un mensaje para el grupo, para el vestuario: se daba confianza a un delantero que, en ese momento, se encontraba en una situación difícil. De hecho, aún no se había recuperado de la grave lesión del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del menisco lateral.
Una vez superada la lesión, el que se había convertido en el nuevo capitán del Torino venía de una excelente temporada con 12 goles y 4 asistencias en 35 partidos, pero en los siguientes, tras la lesión, no logró repetir, ya que solo marcó 5 goles en dos años, un botín demasiado escaso para alguien que cuenta con 126 goles en la Serie A y cuyo futuro en el Torino podría verse ahora amenazado por una cláusula de rescisión.