Turín, ¿Zapata libre en verano? La cláusula y el plan del club

Duvan, que tiene 35 años, renovó su contrato con el Toro en abril de 2025 y la fecha de vencimiento se adelantó de 2026 a 2027 con un sueldo neto de 2,5 millones, es decir, 5 millones brutos. La decisión fue tomada entonces por Urbano Cairo y Davide Vagnati y respaldada por el entrenador Paolo Vanoli. Como recuerda el diario turinés, se trataba de una renovación que también era un mensaje para el grupo, para el vestuario: se daba confianza a un delantero que, en ese momento, se encontraba en una situación difícil. De hecho, aún no se había recuperado de la grave lesión del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del menisco lateral.

Una vez superada la lesión, el que se había convertido en el nuevo capitán del Torino venía de una excelente temporada con 12 goles y 4 asistencias en 35 partidos, pero en los siguientes, tras la lesión, no logró repetir, ya que solo marcó 5 goles en dos años, un botín demasiado escaso para alguien que cuenta con 126 goles en la Serie A y cuyo futuro en el Torino podría verse ahora amenazado por una cláusula de rescisión.