Trent Alexander-Arnold podría volver a Liverpool mientras el Real Madrid confirma lesión prolongada de Dani Carvajal
Informe médico confirma estado de Carvajal tras cirugía
El martes, el Real Madrid emitió un comunicado oficial confirmando que Dani Carvajal se sometió a una cirugía de rodilla. El lateral había sido previamente diagnosticado con una articulación suelta en la rodilla derecha tras los exámenes realizados el lunes. No pudo participar en el Clásico contra el Barcelona y sufrió molestias al intentar ingresar al campo.
"Nuestro capitán, Dani Carvajal, se sometió hoy con éxito a una cirugía artroscópica en su rodilla derecha", indicó el comunicado. "La operación fue realizada por el Dr. Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará el proceso de recuperación en los próximos días".
Aunque el club no ha especificado un tiempo estimado de regreso, se espera que el lateral derecho permanezca fuera durante gran parte del calendario restante mientras se recupera. Las proyecciones iniciales sugieren que podría volver a jugar en diciembre o, posiblemente, después del parón invernal a principios de enero.
Alexander-Arnold recibe impulso antes de su regreso a Anfield
Alexander-Arnold sufrió una lesión en el tendón de la corva apenas cinco minutos después del triunfo del Real Madrid sobre el Marsella en la Champions League el mes pasado, pero volvió a aparecer en la convocatoria para el partido contra el Barcelona del domingo por primera vez desde entonces. No ingresó al campo, mientras que Carvajal acaparó titulares por confrontar airadamente a Lamine Yamal al final del partido, acusando al joven jugador de hablar demasiado antes del encuentro. Aun así, Alexander-Arnold apunta a un regreso a la forma, algo que no ha logrado plenamente desde que se unió al club en junio.
El exdefensor del Liverpool compartió tiempo de juego con Carvajal antes de lesionarse, siendo titular contra Osasuna y Mallorca, pero solo participando como suplente tardío ante Real Oviedo y Real Sociedad. Tras el partido contra la Real Sociedad, el siguiente encuentro fue contra Marsella, donde regresó al once de Xabi Alonso solo para lesionarse nuevamente.
Ahora, con Carvajal fuera de competencia en el futuro inmediato, Alexander-Arnold tiene una gran oportunidad de ser titular contra el Liverpool. No hay otro lateral derecho reconocido en el primer equipo, aunque el centrocampista Federico Valverde ha ocupado esa posición cuando ha sido necesario, como ocurrió contra el Barcelona, y podría ser alternativa si se considera que Alexander-Arnold aún no está al cien por ciento.
Liverpool sufre sin su lateral derecho formado en casa
Para el Real Madrid, este parece un buen momento para afrontar lo que, sobre el papel al momento del sorteo de la fase de grupos, era su partido más complicado. Mientras el equipo de Xabi Alonso ha encadenado cinco victorias consecutivas en todas las competiciones tras una sorprendente y abultada derrota ante su vecino Atlético hace un mes, el Liverpool ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros, incluidos cuatro seguidos en la Premier League, cayendo en la tabla.
Recepción hostil para Alexander-Arnold
Ya sea que juegue de inicio en Anfield o no, Alexander-Arnold podría enfrentar una recepción hostil por parte de los aficionados que alguna vez lo consideraron propio. La decisión de Trent de agotar su contrato con el Liverpool, asegurando que los Reds solo pudieran exigir una tarifa de transferencia mínima debido a la particularidad de la mini-ventana antes de la Copa Mundial de Clubes de verano, no fue bien recibida por los seguidores.
En las últimas semanas de la temporada pasada, Alexander-Arnold fue abucheado audiblemente por algunos hinchas y acusado de traicionar al club mediante pancartas caseras exhibidas alrededor de Anfield. Cuando disputó su último partido con el Liverpool, fue recibido con mayor calidez dentro del estadio, pero ese sentimiento podría cambiar si se alinea frente a un club que, según parece, él consideró más grande.
