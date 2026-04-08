Tras sus declaraciones incendiarias... ¿Se enfrentará Iván Tony a una sanción?

Varios medios han difundido las declaraciones de Ivan Toni tras el partido, que han generado gran reacción en el mundo del deporte.
Varios periodistas exigieron a la comisión de árbitros de la Federación Saudí de Fútbol que transcribiera las conversaciones entre el árbitro y los jugadores para verificar las acusaciones.
El periodista Wael Al-Najjar afirmó que las declaraciones de Iván Tony exigen una actuación rápida de las autoridades y pidió una investigación urgente.
Lea también... El Al Ahly, en un comunicado contundente: exigimos escuchar las grabaciones y las conversaciones del árbitro.
Insistió en la necesidad de un comunicado oficial y una decisión clara para esclarecer los hechos y calmar la polémica.
El periodista deportivo Eid Al-Thaqil añadió que, de confirmarse, las palabras de Tony sobre el arbitraje del partido contra Al-Fayha serían una catástrofe para la imparcialidad de la liga.
Insistió en la necesidad de una investigación urgente para, de confirmarse, anular cualquier efecto del incidente y aplicar las medidas pertinentes. si se comprueba que son falsas, la Comisión de Disciplina deberá sancionarlo para proteger la integridad de la competencia.