Top 20 de Roshen: Ronaldo se sube al trono de Toni... y Mané se coloca junto a Kenyonis

La jornada 27 de la Liga Profesional Roshen estuvo marcada por numerosos acontecimientos destacados, entre los que destacó el regreso del legendario portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, tras recuperarse de su lesión.

El Al-Nassr venció al Al-Najma por 5-2, mientras que el Al-Hilal cayó en la trampa del empate ante su público contra el Al-Taawoun (2-2), y el Al-Ahli se impuso al Al-Dhamk por 3-0.

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El Al-Ittihad venció al Al-Hazm por un gol a cero, mientras que el Al-Qadisiyah cayó derrotado ante el Al-Ittifaq en el derbi de la región oriental, con un resultado de (2-3).



