Toni Kroos defiende a Vinicius Jr después de su berrinche tras la sustitución en el Clásico e insiste en que 'nadie puede juzgar' a la estrella del Real Madrid

Vinicius Jr hizo girar alarde alrededor de la defensa del Barcelona, especialmente al lateral derecho Jules Kounde, en lo que fue quizás la actuación más electrizante del brasileño hasta ahora bajo el mando de Xabi Alonso. El número 7 del Real Madrid estaba motivado para demostrar un punto tras los comentarios controvertidos antes del partido por parte de Lamine Yamal, ya que jugó un papel vital en ayudar a su equipo a romper su racha de derrotas contra sus archirrivales el domingo, a pesar de no registrar un gol o una asistencia.

En un partido manchado por la controversia tanto antes del inicio como después del pitido final, la reacción de Vinicius al ser sustituido después de 72 minutos pareció haber estropeado el ambiente dentro del vestuario en medio de las celebraciones jubilosas tras la victoria.

Alonso decidió sacar a su estrella del campo por Rodrygo en el minuto 72, con el partido delicadamente equilibrado a favor de los anfitriones por 2-1. Sin embargo, el ex prodigio del Flamengo no estaba nada contento y montó un berrinche, diciendo las palabras "me voy de este equipo" antes de dirigirse indignado por el túnel en el Bernabéu. Poco después, fue capturado sentado en el banco del Madrid, antes de involucrarse en una pelea verbal con Yamal mientras las tensiones aumentaban entre los dos némesis después de tiempo completo.