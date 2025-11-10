Getty Images Sport
¿Thomas Müller para presidente? ¡El mandatario del Bayern Múnich apoya al legendario del club para asumir un rol de liderazgo después de que termine su aventura en la MLS!
El consejo de Hainer a Müller sobre el traslado a la MLS y el liderazgo futuro
Hainer ha confirmado una sorprendente conversación con Müller, en la que aconsejó al veterano delantero mudarse a la Major League Soccer para prepararse para un posible futuro en un rol de liderazgo en el Bayern. Hablando con Abendzeitung, Hainer reveló: "Después de que se confirmó su salida, Thomas Muller vino a mi oficina. Le aconsejé en una conversación personal que si más tarde quería un trabajo en deportes, debería mudarse a la MLS."
Este consejo subraya una visión estratégica para la carrera post-juego de Muller, con el objetivo de ampliar su experiencia antes de un posible regreso al club bávaro. Hainer también declaró explícitamente que un camino de regreso al Bayern en una capacidad operativa sigue abierto para Muller. "Él puede trabajar operativamente para nosotros. Puede convertirse en embajador de la marca. Incluso podría sucederme algún día," afirmó Hainer, destacando el inmenso valor que el Bayern otorga a su legendario jugador.
Este sentimiento refleja comentarios anteriores del miembro del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge, quien el mes pasado también apoyó el movimiento de Müller a América del Norte y expresó el deseo de que los exjugadores asuman roles de liderazgo en el Bayern.
- Imagn
'Müller hype' en Vancouver Whitecaps
Desde que se unió a Vancouver Whitecaps como agente libre en agosto de 2025, el exastro alemán ha generado un "auténtico fenómeno Müller" en la MLS. El delantero alemán ha estado en una forma excepcional, convirtiéndose rápidamente en un jugador clave para el equipo canadiense. En solo siete apariciones en la MLS, ha anotado siete goles y ha proporcionado tres asistencias. Su récord general para los Whitecaps en todas las competiciones es impresionante, con nueve goles y cuatro asistencias en 13 partidos.
Sin embargo, Muller se mantiene con los pies en la tierra a pesar de su éxito. Dijo a Bayerischer Rundfunk: "No vine aquí para convertirme en la superestrella de Vancouver. Siento la responsabilidad de devolverle algo al club. Queremos que el estadio esté lleno y atraer la atención hacia el deporte en la ciudad". También confirmó de manera ligera que sus habilidades de comunicación se están adaptando a su nuevo entorno, bromeando, "No se preocupen, Radio Muller también transmite aquí".
Su enfoque inmediato está en las semifinales de la Conferencia de la MLS, donde Vancouver Whitecaps se enfrentará a LAFC. Thomas Müller, acostumbrado a los formatos eliminatorios europeos, admitió cierta falta de familiaridad con la estructura de la MLS: "Pensé que los playoffs eran como el baloncesto o el hockey sobre hielo. Si pudiera elegir, preferiría un juego de ida y vuelta". La primera ronda de los playoffs de la MLS se disputa como una serie al mejor de tres antes de volver a los partidos de eliminación directa.
El contrato de Muller se extiende hasta el 31 de diciembre, pero incluye una opción para otro año. Está previsto que regrese a Alemania para una visita el próximo mes, manteniendo estrechos vínculos con su antiguo club a través de un "grupo de chat de golf" con muchos excolegas del Bayern.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Kompany recibe elogios del presidente del Bayern
El presidente Hainer también fue efusivo en sus elogios hacia el actual entrenador del Bayern, Vincent Kompany, calificándolo como un "golpe de suerte" para el club. El estilo de liderazgo de Kompany evidentemente ha resonado con la directiva y los jugadores del club. "Es alguien que nunca se pone en el centro de atención, sino al equipo. Los jugadores le retribuyen por eso", afirmó Hainer. También cree que Kompany es capaz de inaugurar una nueva era de éxito en el club, diciendo: "También creo que Kompany es capaz de inaugurar una era en los campeones récord".
Kompany ha guiado al Bayern a un inicio invicto esta temporada, un marcado contraste con los recientes cambios de entrenadores en el club. Hainer comentó sobre el momento del posible regreso de Julian Nagelsmann, sugiriendo que habría sido "demasiado pronto" para el antiguo entrenador del Bayern, quien ahora está adquiriendo experiencia con el equipo nacional. "Se convertirá en un muy buen entrenador, estoy convencido de eso. Está adquiriendo esa experiencia ahora con el equipo nacional."
- AFP
¿Qué sigue para el Bayern?
Para el Bayern Múnich, el futuro inmediato implica continuar su fuerte campaña nacional y europea bajo el mando de Kompany. El liderazgo del club, incluyendo a Hainer, parece estar estableciendo las bases para el posible regreso de Müller en una capacidad no jugadora, señalando un claro deseo de integrar a las leyendas del club en su estructura a largo plazo.
En la cima de las tablas de la Bundesliga y la Liga de Campeones, buscarán recuperarse del empate 2-2 del fin de semana con Union Berlin venciendo a Freiburg en su primer juego después del receso internacional. Días después, se enfrentarán a los contendientes europeos Arsenal en Londres.
Anuncios