¿Thomas Müller para presidente? ¡El mandatario del Bayern Múnich apoya al legendario del club para asumir un rol de liderazgo después de que termine su aventura en la MLS!

Desde que se unió a Vancouver Whitecaps como agente libre en agosto de 2025, el exastro alemán ha generado un "auténtico fenómeno Müller" en la MLS. El delantero alemán ha estado en una forma excepcional, convirtiéndose rápidamente en un jugador clave para el equipo canadiense. En solo siete apariciones en la MLS, ha anotado siete goles y ha proporcionado tres asistencias. Su récord general para los Whitecaps en todas las competiciones es impresionante, con nueve goles y cuatro asistencias en 13 partidos.

Sin embargo, Muller se mantiene con los pies en la tierra a pesar de su éxito. Dijo a Bayerischer Rundfunk: "No vine aquí para convertirme en la superestrella de Vancouver. Siento la responsabilidad de devolverle algo al club. Queremos que el estadio esté lleno y atraer la atención hacia el deporte en la ciudad". También confirmó de manera ligera que sus habilidades de comunicación se están adaptando a su nuevo entorno, bromeando, "No se preocupen, Radio Muller también transmite aquí".

Su enfoque inmediato está en las semifinales de la Conferencia de la MLS, donde Vancouver Whitecaps se enfrentará a LAFC. Thomas Müller, acostumbrado a los formatos eliminatorios europeos, admitió cierta falta de familiaridad con la estructura de la MLS: "Pensé que los playoffs eran como el baloncesto o el hockey sobre hielo. Si pudiera elegir, preferiría un juego de ida y vuelta". La primera ronda de los playoffs de la MLS se disputa como una serie al mejor de tres antes de volver a los partidos de eliminación directa.

El contrato de Muller se extiende hasta el 31 de diciembre, pero incluye una opción para otro año. Está previsto que regrese a Alemania para una visita el próximo mes, manteniendo estrechos vínculos con su antiguo club a través de un "grupo de chat de golf" con muchos excolegas del Bayern.

