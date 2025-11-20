Thibaut Courtois admite que Cristiano Ronaldo 'tiene más mentalidad ganadora' que Kylian Mbappé en una evaluación honesta del nuevo número 10 del Real Madrid

Ronaldo sigue estableciendo estándares notables en las etapas finales de su carrera. Ahora tiene 40 años, pero sigue siendo una presencia prolífica para el equipo de la Liga Profesional Saudí, Al-Nassr. También se espera que CR7 participe en la Copa del Mundo de 2026 con Portugal, mientras continúa persiguiendo los 1,000 goles en su carrera.

Muchos jugadores están tomando inspiración de Ronaldo, ya que prolongan sus respectivas carreras, y Courtois cree que él puede seguir por algún tiempo más. No tiene la intención de emular a Ronaldo, pero no planea colgar los guantes pronto.

El jugador de 33 años habló sobre su futuro: “Viendo que [Gianluigi] Buffon jugó hasta los cuarenta... No creo que llegue tan lejos, pero [Manuel] Neuer, con 38 o 39 años, todavía juega a un nivel muy alto. Siempre he tenido esa idea en mi cabeza de jugar hasta los 38 o 39 años, y espero que ocurra en el Real Madrid.

“Y si eso no es posible, cuando el club decida, daré un paso al costado y no habrá problemas. Estoy feliz aquí y entiendo que en algún momento querrán poner a alguien más en mi lugar. Es natural, y ya lo experimenté con Petr Cech [en el Chelsea]; aprendí mucho de él y estuvo ahí para mí en momentos difíciles. Nunca seré diferente a él, y si mañana el club quiere algo distinto, seguiré ayudando porque para mí, el equipo siempre es lo primero.”