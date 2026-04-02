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Loai Mohamed

Traducido por

¿Tendrá Italia una nueva oportunidad de participar en el Mundial?

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Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
World Cup
Iran
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Bosnia y Herzegovina
Italia
Irán
Emiratos Árabes Unidos

La incertidumbre sobre la situación de Irán abre una pequeña puerta a las selecciones que no lograron clasificarse

La selección italiana aún conserva una mínima esperanza de participar en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, a pesar de su decepcionante eliminación en la final de la repesca europea a manos de Bosnia y Herzegovina.

Tras la derrota por 1-4 en la tanda de penaltis de la final de la repesca, la Azzurri se queda fuera del torneo mundial por tercera vez consecutiva, pero ¿hay alguna posibilidad de cambiar este destino?

  • ¿Una última esperanza para Italia?

    La única oportunidad que tiene la selección italiana de participar en el torneo, que se celebrará el próximo verano, pasa por la retirada de la selección iraní de la competición, ya que su participación es incierta debido a las continuas tensiones con Estados Unidos, uno de los países anfitriones del torneo.

    Según ha informado la cadena francesa RMC Sport, algunos aficionados italianos han empezado a soñar con la posibilidad de una clasificación administrativa en caso de que Irán anunciara su retirada del torneo, aunque esto parece casi imposible.

    Hay quien opina que, si Irán no participara en el Mundial de 2026, se podría convocar a Italia para sustituirla y que se incorpore al Grupo 7, en el que se encuentran Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, dado que la Azzurri es la selección mejor clasificada entre las que no se han clasificado.

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  • Tensiones políticas y una declaración firme

    En febrero, Estados Unidos y el Estado sionista lanzaron un ataque con misiles conjunto contra Irán, que provocó la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

    Estos acontecimientos han suscitado dudas sobre la participación de Irán en el Mundial, especialmente tras las declaraciones del ministro de Deportes iraní, quien señaló que su país «no tiene la posibilidad de participar».

    Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Irán a retirarse «por su propia seguridad». Escribió en la plataforma «Truth Social»: «La selección de Irán es bienvenida en el Mundial, pero no creo que sea apropiado que participe, por su propia seguridad».

    Irán respondió con indignación a estas declaraciones, afirmando que «no se le puede excluir» y sugiriendo que, en su lugar, se retiraran los Estados Unidos.

    Sin embargo, posteriormente el Ministerio de Deportes iraní emitió un comunicado contundente que suscitó dudas, en el que anunció una decisión oficial que prohíbe viajar a todos los equipos y delegaciones deportivas nacionales a los países que Teherán califica de «hostiles», hasta nuevo aviso.

  • La FIFA no se plantea excluir a Irán

    Sin embargo, hasta el momento, la situación de Irán en su grupo sigue sin cambios: la selección iraní se clasificó sobre el terreno de juego a través de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol y sigue aspirando a participar en el torneo. Además, la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, no tienen actualmente intención de excluir a Irán de la competición.

    La FIFA ha reafirmado su apoyo a la participación de Irán, ya que las últimas conversaciones entre la delegación iraní e Infantino indican que sigue en pie el plan de que la selección iraní participe en el torneo, incluyendo la disputa de sus partidos en Estados Unidos.

    Infantino declaró al margen de su asistencia a un partido amistoso entre Irán y Costa Rica en Turquía el martes pasado que la selección asiática participará en el torneo y que no hay ningún plan alternativo.

    Además, la idea de trasladar los partidos de Irán a México no se está barajando en estos momentos. Por lo tanto, actualmente no hay ninguna posibilidad de volver a incluir a Italia.

    Está previsto que la selección iraní comience su andadura en el torneo el 16 de junio enfrentándose a Nueva Zelanda, antes de medirse a Bélgica en California y, posteriormente, a Egipto en el estadio «Lumen Field» de Seattle.

  • En caso de que Irán se retire, la ventaja sería para Asia y no para Italia

    En caso de que Irán anunciara su retirada unos días o semanas antes del inicio del torneo —una posibilidad real debido a las circunstancias geopolíticas—, la FIFA se encontraría ante una crisis organizativa y logística.

    Sin embargo, según RMC Sport, la tendencia es sustituir a Irán por una selección asiática, para mantener el equilibrio de plazas entre los continentes y garantizar que no se altere la distribución de las selecciones.

    Aunque el reglamento no obliga expresamente a la FIFA a ello, esta opción se considera la más lógica.

  • ¿Qué establecen las normas del Mundial de 2026?

    El artículo 6, apartado 7, establece que «en caso de retirada o exclusión de una de las federaciones participantes, la FIFA tendrá plena competencia para tomar la decisión oportuna, incluida la sustitución de la selección por otra».

    La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) permanece en contacto permanente con la FIFA, a la espera de cualquier novedad, aunque la posibilidad de que Irán se retire sigue sin estar confirmada hasta el momento.

  • ¿Por qué no se considera Italia una opción lógica?

    La reincorporación de Italia supondría conceder a Europa una plaza adicional, lo que podría suscitar la oposición del resto de continentes, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea ya cuenta con el mayor número de plazas en el torneo (16 selecciones de un total de 55 federaciones).

    Teniendo en cuenta el carácter político del reparto de plazas en el Mundial, la FIFA busca mantener el equilibrio entre los continentes, lo que reduce considerablemente, si no anula, las posibilidades de Italia de participar.

  • ¿Será los Emiratos la alternativa?

    Según este razonamiento, Emiratos Árabes Unidos podría ser uno de los principales candidatos para sustituir a Irán, en caso de que este se retirara.

    Tras la clasificación de Irak en la repesca continental a costa de Bolivia (2-1), Emiratos Árabes Unidos es la mejor selección asiática que no se ha clasificado para el torneo. Por lo tanto, podría ser la opción más probable si se diera este escenario.

    No obstante, todo depende de la evolución de la situación iraní y de la decisión final de la FIFA, lo que deja la puerta abierta a varias posibilidades, aunque sean mínimas, para varias selecciones, entre ellas los Emiratos Árabes Unidos e incluso Italia, aunque las posibilidades de esta última parecen muy escasas.