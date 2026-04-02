Sin embargo, hasta el momento, la situación de Irán en su grupo sigue sin cambios: la selección iraní se clasificó sobre el terreno de juego a través de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol y sigue aspirando a participar en el torneo. Además, la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, no tienen actualmente intención de excluir a Irán de la competición.

La FIFA ha reafirmado su apoyo a la participación de Irán, ya que las últimas conversaciones entre la delegación iraní e Infantino indican que sigue en pie el plan de que la selección iraní participe en el torneo, incluyendo la disputa de sus partidos en Estados Unidos.

Infantino declaró al margen de su asistencia a un partido amistoso entre Irán y Costa Rica en Turquía el martes pasado que la selección asiática participará en el torneo y que no hay ningún plan alternativo.

Además, la idea de trasladar los partidos de Irán a México no se está barajando en estos momentos. Por lo tanto, actualmente no hay ninguna posibilidad de volver a incluir a Italia.

Está previsto que la selección iraní comience su andadura en el torneo el 16 de junio enfrentándose a Nueva Zelanda, antes de medirse a Bélgica en California y, posteriormente, a Egipto en el estadio «Lumen Field» de Seattle.