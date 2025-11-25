La suspensión de la sanción de Cristiano Ronaldo 'es una burla al juego' mientras que la FIFA es criticada por 'doblar las reglas' para CR7
Ronaldo listo para jugar el partido inaugural del Mundial tras suspensión de sanción
Cristiano Ronaldo fue expulsado contra la República de Irlanda - la primera tarjeta roja de su carrera internacional - inicialmente parecía seguro que desencadenaría una sanción de varios partidos que afectaría los primeros encuentros de Portugal en la Copa del Mundo 2026. Después de que el VAR convirtió su tarjeta amarilla en una roja directa por dar un codazo a Dara O'Shea fuera del balón, los precedentes disciplinarios sugerían una suspensión mínima de dos o tres partidos por conducta violenta. En cambio, el comité disciplinario de FIFA redujo las consecuencias inmediatas, dictaminando que la infracción de Ronaldo resultaría en solo una suspensión de un partido, que ya ha cumplido, mientras que colocó otros dos partidos en una sanción suspendida válida por los próximos 365 días.
La indulgencia inesperada ha causado una oleada de críticas, sobre todo porque el incidente no involucró ningún intento de jugar el balón y se produjo en medio de enfrentamientos previos entre los mismos dos jugadores. Aunque Portugal ganó por 9-1 contra Armenia sin él, muchos observadores creían que Ronaldo se perdería al menos un partido en la Copa del Mundo debido a la gravedad del codazo. En cambio, será elegible para el partido inaugural de Portugal en el torneo, una decisión que algunos sienten socava los estándares disciplinarios aplicados a otros jugadores en situaciones similares.
El fallo se ha atribuido en parte al historial internacional limpio de Ronaldo y al hecho de que esta fue su primera tarjeta roja a nivel de equipo nacional. No obstante, la decisión ha desatado un amplio debate sobre la consistencia, la transparencia y si el organismo rector ha actuado en los intereses más amplios de la equidad o el atractivo comercial.
Aficionados indignados por la FIFA "doblando las reglas"
En X (anteriormente Twitter), los seguidores de todo el mundo estallaron en incredulidad y enojo por lo que muchos vieron como un trato preferencial para Ronaldo.
@Shaun_Hall23 escribió: "Es una absoluta desgracia, la cantidad de jugadores que se han perdido grandes partidos por suspensiones a lo largo de los años. Ridiculiza el juego."
@Kop_101x agregó: "Doblar las reglas solo para que pueda jugar en el Mundial es chocante. Agredió a otro jugador, y debería ser castigado acorde al precedente."
@notassedLFC acusó a la FIFA de motivación financiera: "La FIFA sabe que Ronaldo genera dinero. Si no juega el partido inaugural del Mundial pierden dinero. Típico. Si fuera un jugador escocés, por ejemplo, de un país pequeño, estaría suspendido por los 3 partidos."
@CarlSwietlik tampoco se contuvo, diciendo: "Podrían igual no tener reglas ni castigo por conducta violenta entonces 🤦♂️ un absoluto desastre. El estado del fútbol, hombre."
@HHHendricks1 incluso bromeó que la decisión perjudica a Portugal: "Aunque esto es completamente predecible, es absolutamente insano que le hayan dado un trato preferencial tan descarado. Lo más divertido es que esto en realidad castiga a Portugal 😂😂😂 ¡Son un equipo mucho mejor sin él!"
@Ratidoking agregó sarcásticamente: "Como fan de Messi, recé para que no lo suspendieran, ahora podemos disfrutar de su comedia, él piensa que el mundial es un partido amistoso."
Las reacciones cerraron con un golpe final de @Dantes__Infern0: "¿Esto significa que Portugal jugará con 10 hombres en el mundial?"
Tarjeta roja por 'conducta violenta' de Ronaldo contra la República de Irlanda
La controvertida tarjeta roja de Ronaldo llegó en un caótico partido clasificatorio en Dublín, donde Portugal ya había caído 2-0, preparando el escenario para una noche de frustración que estalló en la segunda mitad. Después de forcejear con O’Shea, el capitán de Portugal lanzó un codazo en la espalda del defensor fuera del balón, una acción detectada por el VAR y clasificada como conducta violenta. Ronaldo respondió a la expulsión aplaudiendo irónicamente a la multitud local, lo que inflamó aún más el ambiente ya hostil en el Aviva Stadium.
La gravedad del contacto y la falta de un intento de jugar el balón alimentaron la especulación inmediata de que el comité disciplinario de la FIFA impondría una suspensión mínima de dos partidos, especialmente dado los fallos históricos en incidentes similares. Sin embargo, el impecable historial disciplinario internacional de Ronaldo parece haber jugado un papel decisivo, ya que el comité concluyó que una sanción más severa no era necesaria. Por lo tanto, la decisión ha amplificado las preocupaciones sobre la consistencia, particularmente ya que actos similares o menores por parte de jugadores de menor perfil han resultado rutinariamente en suspensiones de varios partidos.
CR7 libre para jugar el partido inaugural de la Copa del Mundo de Portugal
Portugal ahora avanzará en las preparaciones para el torneo sabiendo que Ronaldo está totalmente disponible para su debut en la Copa del Mundo 2026, a menos que ocurra algún incidente disciplinario antes del torneo. Se espera que el entrenador Roberto Martínez lo incluya en el once inicial sin dudarlo, aunque necesitará que el veterano delantero evite cualquier confrontación repetida que pudiera activar la suspensión de dos partidos.