"Uno o dos clubes han estado observándolo": Stuttgart espera ofertas de transferencia por el "excepcional" objetivo de Manchester United y Real Madrid
La creciente persecución por Angelo Stiller
Stuttgart se encuentra en el centro de una de las historias de transferencia más intrigantes de Europa, ya que el notable ascenso de Stiller sigue atrayendo a clubes de élite. El mediocampista defensivo de 24 años ha sido vinculado durante meses con el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y varios equipos de la Premier League.
El director deportivo Wohlgemuth, hablando en Sky, intentó calmar la creciente especulación. “Tiene un contrato con nosotros. Es demasiado pronto para especular sobre eso”, dijo cuando se le preguntó sobre posibles salidas de verano. “Por supuesto, uno o dos clubes habrán puesto sus ojos en él. Está teniendo una temporada extraordinaria. Tal vez incluso juegue en un Mundial, ya veremos. Estamos contentos de que esté con nosotros.”
A pesar del tono calmado en público, Stuttgart acepta en privado que Stiller ha alcanzado un nivel que naturalmente atrae la atención de los grandes, especialmente después de una temporada en la que su influencia ha sido imposible de ignorar.
La élite de Europa está rondando a Stiller.
Los gigantes españoles, que atraviesan un período de transición en el mediocampo tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric en temporadas consecutivas, han identificado a Stiller como un organizador a largo plazo capaz de anclar el mediocampo del Bernabéu durante años.
Se informa que el propio Stiller prefiere Madrid sobre proyectos de la Premier League, viendo a los Blancos como el próximo paso ideal. Aunque no se ha hecho una oferta formal, el enfoque informal de Madrid en 2025 ha mantenido la historia en ebullición.
Informes desde España señalan que el entrenador Xabi Alonso ve a Stiller como un sucesor natural de Kroos, siendo un conductor profundo, técnico y sereno que controla el ritmo en lugar de depender de la explosividad física. Alonso lo había seguido de cerca durante su tiempo en el Bayer Leverkusen y se dice que lo ha respaldado personalmente como un 'objetivo prioritario' para el futuro núcleo del Madrid.
Pero Madrid no está solo. Los Red Devils y Liverpool lo han monitoreado de cerca, mientras que el Bayern, el club donde se formó, y el Dortmund han discutido estrategias internas para 2026. Para un mediocampista que llegó del Hoffenheim por 5,5 millones de euros en 2023, la trayectoria de Stiller ha sido nada menos que meteórica.
Temporada de irrupción y el creciente valor de Stiller
La atracción de Stiller se basa en una notable temporada 2024-25, que lo estableció como uno de los mediocampistas jóvenes más completos de Europa. En todas las competiciones, hizo 47 apariciones, anotó cuatro goles y proporcionó 11 asistencias, que son números extraordinarios para un organizador de juego en posición retrasada.
Su influencia se extendió más allá del brillo individual. Stiller jugó un papel decisivo en el triunfo de la DFB-Pokal del Stuttgart, anclando el mediocampo a lo largo de su camino en la copa. Además, su forma le valió cinco convocatorias con la selección nacional de Alemania tras su debut en 2024.
Desde que se unió al Stuttgart desde el Hoffenheim en 2023, su valor de mercado se ha multiplicado y el interés europeo refleja la rapidez con la que ha ascendido de talento prometedor a organizador de élite. Esta temporada, el internacional alemán ha anotado un gol y registrado cinco asistencias.
Contratos, cláusulas y ¿qué sigue?
Stuttgart se movió temprano para asegurar el futuro de Stiller, ofreciendo una extensión mejorada a principios de 2025 que se extiende hasta 2028 y lo eleva a uno de los jugadores mejor pagados del club. El contrato incluye una cláusula de rescisión estimada en alrededor de 40 millones de euros, aunque no se activa hasta el verano de 2026. Crucialmente, Stuttgart también tiene una opción interna para comprar la cláusula por alrededor de 2 millones de euros, lo que significa que podrían eliminarla en cualquier momento y negociar libremente con los clubes interesados.
A pesar de esto, la valoración interna de Stuttgart se sitúa mucho más alta. Informes en Alemania sugieren que el club exigiría al menos 50 millones de euros si se le acercan antes de 2026, especialmente dado el interés global. Wohlgemuth reconoce la especulación persistente pero insiste en que el club permanece tranquilo: “Eso es parte del entretenimiento que tenemos que cubrir. Pero no hay nada concreto. Él puede concentrarse completamente en Stuttgart.”
Mientras tanto, Stiller sigue comprometido con el proyecto de Stuttgart, pero tampoco ha ocultado su ambición de dar el siguiente paso cuando el momento sea el adecuado. Con los principales clubes preparando estrategias de verano, la próxima ventana de transferencias puede ser decisiva. Si Madrid, United o Liverpool formalizan su interés, Stuttgart enfrentará una decisión crucial sobre uno de los centrocampistas más codiciados de Alemania.