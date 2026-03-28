Han pasado veinte años desde la victoria de Italia en el Mundial, pero Stefano Fiore todavía lo recuerda. Con un poco de pesar, por no haber formado parte de aquel equipo a pesar de estar en la convocatoria de Marcello Lippi. ¿El motivo? El propio interesado nos lo explica en nuestra entrevista: «Probablemente fue el año más importante de mi carrera —cuenta Fiore—, pero los enfrentamientos que tuve con Ranieri en el Valencia me hicieron perder la convocatoria de la selección y perderme el Mundial de 2006, a pesar de que en ese periodo formaba parte del grupo de la selección. Fue Ranieri quien me quiso con todas sus fuerzas en España, pero luego se centró en sus propios intereses y no me dejó jugar». Tras algunas experiencias en el cuerpo técnico de Massimo Oddo, hoy el excentrocampista está a la espera de un nuevo proyecto que le convenza y, mientras tanto, ha puesto en marcha la máquina del tiempo para repasar su carrera entre anécdotas y entresijos.
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Stefano Fiore a CM: «Aquella vez que Stam me lanzó entre las plantas de Formello»
¿Cómo viviste, con 18 años, aquel vestuario del Parma con Zola, Sensini, Bucci y Dino Baggio?
«Cuando el Parma me fichó, debería haberme quedado otra temporada cedido en el Cosenza, pero en cambio se me presentó la mayor oportunidad de mi carrera. Una experiencia increíble, que viví sin presiones, tomándomela como un regalo caído del cielo».
¿Nos cuentas algo sobre los ballets de Asprilia?
«Eran muy divertidos, hacían que cada momento fuera divertido poniendo música sudamericana y contando chistes. También había quien lo seguía, eh; Crippa siempre estaba en primera fila».
¿Cómo era Ancelotti como entrenador al principio de su carrera?
«Se ganaba el cariño de todos, igual que hoy. Tenía la etiqueta de «sacchiano» y estaba encasillado en un 4-4-2 sin creadores, pero con los años cambió y se dio cuenta de que los jugadores son fundamentales».
¿Cuál es el entrenador con el que has tenido más problemas?
«Con Zaccheroni en la Lazio no conseguimos entendernos a nivel táctico, pero con quien realmente no me llevé bien fue con Claudio Ranieri en el Valencia».
¿Nos cuenta qué pasó?
«Me fichó para que jugara en la línea de medio campo en sustitución de un jugador que se iba a marchar, pero luego me dijo que se quedaría y quiso alinearme en la banda derecha, donde había futbolistas mejores que yo».
A los 20 años, en Padua, te hiciste cargo del vestuario en una situación complicada.
«Fue una decisión que no me salió bien, porque a partir de ese momento jugué aún menos. En aquella época estaba haciendo el servicio militar y solía estar fuera; estábamos pasando por un momento difícil y, en las reuniones, ninguna de las figuras más importantes del equipo se atrevía a tomar partido; así que di un paso al frente yo, que, por cierto, estaba cedido y, en teoría, no debería haber tenido tanto interés».
¿Quién es tu mejor amigo en el mundo del fútbol?
«Giuliano Giannichedda. Jugamos juntos en el Udine y luego en el Lazio; ahora somos vecinos en Roma».
¿Y cuál es el compañero de equipo más «molesto»?
«El Cholo Simeone hablaba tanto en el campo que casi parecía un comentarista. Se le oía constantemente dando consejos a todo el mundo, una característica que se ha llevado consigo también como entrenador: si te fijas, nunca se queda quieto en el banquillo».
¿Hay algún equipo con el que hoy no firmarías?
«El Valencia. Pero cuando lo hice, estaba convencido de que sería una experiencia importante. Acepté porque las perspectivas eran diferentes: Ranieri me propuso jugar en la línea de tres cuartos y luego me cambió a la derecha».
¿Tu mayor arrepentimiento?
«El Mundial de 2006. El año anterior estaba en el momento álgido de mi carrera y, por esa experiencia en el Valencia, me quedé fuera de la selección. A veces todavía pienso en ello…».
En el verano de 2001 fichaste por el Lazio.
«Más tarde, Lippi me dijo que la Juve también me había buscado, pero los Pozzo cerraron el trato con Cragnotti porque este fichó tanto a mí como a Giannichedda».
¿Cómo viviste el cambio de Udine a Roma?
«Fue un cambio difícil porque siempre había vivido en ciudades pequeñas; además, tuvimos un comienzo de temporada complicado y los aficionados nos criticaban. Lo pasé muy mal, no salía al campo tranquilo y ese miedo también afectó a mi rendimiento».
¿Nos puede contar algo sobre Mihajlovic?
«Tenía una gran personalidad, la más increíble que he conocido en mi vida. Y eso también se reflejaba en su aspecto; su forma de vestir en el vestuario no tenía mucho éxito».
¿Alguna anécdota sobre él?
«Antes y después del entrenamiento solía ir a darse masajes que duraban mucho tiempo, así que aprovechábamos para esconderle toda la ropa. Ya os podéis imaginar lo enfadado que se ponía cuando volvía a los vestuarios; los culpables siempre se marchaban antes de que él entrara».
¿Quién era más «malo», él o Stam?
«Olvídate también de Fernando Couto; si hubiéramos tenido que llegar a las manos, estaríamos bien servidos. Grandes defensas y personalidades muy diferentes, con las que era mejor no discutir. Stam tenía un enfoque profesional, poco dado a las bromas; lo aprendí por las malas».
¿Qué ha pasado?
«Una vez me estaba burlando de él por su italiano chapucero; después de imitarlo, me cogió a hombros como un luchador y me lanzó entre las plantas de Formello. Bueno, por suerte, más bien me dejó caer suavemente».
¿Qué significa jugar y marcar en el derbi de Roma?
«Es indescriptible con palabras, no quiero caer en lo trivial. Puedo decir que, tras ese gol, corrí hacia la grada porque ya no entendía nada. Se juega al fútbol para vivir este tipo de emociones».
Selección nacional: ¿cómo fue tener a Paolo Maldini como capitán?
«Después de cada partido, en el vestuario nos daba la mano a todos para agradecérnoslo; era un líder increíble. Recuerdo que, cuando me convocaron por primera vez, me dio la bienvenida y luego me dijo que fuéramos a hacer un «torello» juntos, como si llevara toda la vida jugando en la selección».
Fuiste titular en la final de la Eurocopa 2000 con Francia, pero cuando Trezeguet marcó el gol de oro estabas en el banquillo. ¿Qué sentiste?
«Fue un drama deportivo. Antes de que Barthez lanzara el tiro libre que acabó en el gol de Wiltord, estábamos todos abrazados esperando el pitido final; pensábamos que nuestros defensas iban a despejar el balón como de costumbre, pero salió mal. En ese momento nos dimos cuenta de que el partido había tomado un giro inesperado».
En la semifinal contra Holanda, se hizo famoso aquel «taconeo» de Totti a Van der Sar.
«En los entrenamientos siempre había tirado con normalidad, ninguno de nosotros pensaba que pudiera lanzar así. Yo había salido del campo y, desde el banquillo, junto con los demás, vimos que Maldini le estaba regañando, pero no entendíamos por qué; parecía que le decía: "No hagas tonterías". Después del partido nos reímos un montón, y todos le dijimos que se había vuelto loco».