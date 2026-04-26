Los informes sugieren que el delantero está harto de su situación en el Real Madrid.
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Sospechas candentes tras la lesión: ¿Kylian Mbappé está «harto» del Real Madrid?
Mbappé, con contrato hasta 2029, fue sustituido por problemas en la rodilla a diez minutos del final del empate ante el Real Betis. Sin él, el Madrid encajó el gol del empate al final del partido, lo que aleja aún más el título de liga. El tanto de Héctor Bellerín llegó tras una supuesta falta sobre Ferland Mendy, que enfureció al técnico Álvaro Arbeloa, y un error de Antonio Rüdiger.
Al final del partido, la afición del Real Madrid se enfadó, sobre todo por la sustitución del francés, según especuló el reportero Tomás Roncero en la Cadena SER: «No tenían la sensación de que Mbappé se hubiera retirado lesionado. Parecía que no quería darlo todo».
Marca fue más lejos y tituló: «Mbappé está harto». Según el rotativo, el francés está harto de sus constantes problemas físicos antes del Mundial y de las “ciertas locuras” en el vestuario, pues cada vez le molestan más algunos compañeros.
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Mbappé: ¿Pelea con Bellingham, Vinicius y Arbeloa?
Al parecer, ha tenido varios enfrentamientos con Jude Bellingham y, según los rumores, muestra una actitud cuestionable hacia Arbeloa, además de molestarse porque el equipo prefiere a Vinicius Junior. Desde hace tiempo se habla de una relación tensa entre las dos superestrellas.
Pese a ello, según Sky, el brasileño está a punto de renovar hasta 2027. Hace más de un año anunció la firma, pero aún no se ha concretado.
Los escollos eran su mala relación con el anterior director, Xabi Alonso, y sus altas pretensiones económicas. Ahora se afirma que ha cedido para que Mbappé siga siendo el mejor pagado del Real Madrid, aunque antes aspiraba a ser él el máximo sueldo del club.
¿Para alegría de Mbappé? Parece que Arbeloa vuelve a estar fuera.
Se dice que Vinicius se siente más valorado con Arbeloa, pero todo indica que este dejará el cargo tras una temporada sin títulos. Ya se busca sucesor, lo que también alegraría a Mbappé.
Entre los candidatos figura Didier Deschamps, actual seleccionador de Francia, quien abandonará la Equipe Tricolore tras el Mundial y conoce bien a Mbappé.