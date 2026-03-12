En el programa de Sky «Meine Geschichte» (Mi historia), Ballack reveló que aquella época fue muy difícil para él. El jugador, que ahora tiene 49 años, sufrió una rotura del ligamento interno aproximadamente un mes antes del comienzo del Mundial de Sudáfrica de 2010, tras una dura entrada de Kevin-Prince Boateng en la final de la FA Cup, lo que le impidió participar en el torneo debido a la lesión.
«Son valores que no comparto»: Michael Ballack arremete contra el exseleccionador Joachim Löw
Según Ballack, que criticó abiertamente a Löw, «los meses posteriores» fueron especialmente difíciles. «Porque, naturalmente, lo consideré injusto, lo digo muy claramente. Para mí, la forma en que el seleccionador nacional me trató, o mejor dicho, no me trató, es decir, no se comunicó conmigo».
A raíz de su lesión, Ballack no solo se perdió el Mundial, sino que también perdió el brazalete de capitán, que pasó a manos de Philipp Lahm, quien, tras el torneo, dejó claro que no estaba dispuesto a renunciar a su nueva responsabilidad. Ballack consideró injusto que Löw no interviniera al respecto: «No fue una decisión unilateral de Philipp Lahm. A eso me refería con injusto. Son valores que yo no comparto. ¡No pasó nada y eso me decepcionó mucho! (...) No me dieron la oportunidad de volver».
Löw no vuelve a convocar a Ballack tras su grave lesión.
Löw se mantuvo al margen durante mucho tiempo en el debate público y no fue hasta julio de 2011, es decir, aproximadamente un año después del Mundial, cuando comunicó a Ballack que ya no contaba con él para la selección nacional. «Simplemente habría deseado una comunicación más abierta por parte de Jogi Löw. (...) Entonces, por respeto, al menos, a lo que he hecho por la selección nacional durante los diez años anteriores, debería habérmelo dicho a la cara».
Ballack rechazó el partido de despedida contra Brasil que le ofreció la DFB y, en su lugar, organizó su propio partido de despedida en marzo de 2013, al que, de forma algo sorprendente, invitó también a Löw y Lahm. Sin embargo, según Ballack, nunca hubo una conversación: «Para mí, en ese momento fue simplemente decepcionante. ¡Lo pedí, pero Jogi Löw lo eludió! Creo que quería dejarse una puerta abierta. Así que lo pospuso una y otra vez».
Ballack jugó un total de 98 partidos con la selección alemana absoluta. En 2002 fue subcampeón del mundo y cuatro años más tarde Alemania quedó tercera en el Mundial celebrado en su país. Disputó su último partido internacional antes de sufrir una grave lesión, en la derrota por 1-2 ante Argentina el 3 de marzo de 2010.