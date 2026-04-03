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Simeone tras los comentarios racistas contra el islam: «Hemos perdido el respeto»

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
D. Simeone
L. Yamal
Spain vs Egypt
Spain
Egypt
Amistosos
España
Egipto

Entrenador del Atlético: Si Dios quiere, seguiremos compitiendo hasta el final

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha hablado sobre el partido contra el Barcelona, que se disputará mañana sábado en la jornada 30 de la Liga española.

El diario AS publicó las declaraciones de Simeone durante la rueda de prensa, que comenzó hablando de las lesiones.

«Oblak se ha recuperado de la mejor manera posible y comenzará a entrenar con el grupo el próximo lunes», afirmó Simeone.

Y añadió: «El Barcelona lleva dos años jugando con un estilo definido desde la llegada de Hansi Flick, y no va a cambiar eso porque es su estilo y su forma de posicionarse para ganar los partidos».

Y continuó: «Afrontaremos el partido con el mismo entusiasmo con el que hemos trabajado toda la temporada... Empezamos la preparación de la temporada con ganas de llegar hasta aquí y, si Dios quiere, seguiremos compitiendo hasta el final».

  • Los cánticos racistas no se limitan a España

    Simeone se pronunció sobre los cánticos racistas que se escucharon durante el partido amistoso entre España y Egipto, así como sobre las declaraciones de Lamine Yamal.

    El entrenador argentino dijo: «Creo que es un problema social y global, no se limita a España, Brasil o Argentina».

    Y añadió: «El respeto se perdió hace varios años; el respeto que tenían los padres, los profesores, la policía, los directivos de los clubes, los entrenadores y los presidentes. Lo perdimos y hoy no lo tenemos. Todos debemos actuar con conciencia y fe en Dios, sabiendo que el camino es la fe para poder mejorar las cosas».

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