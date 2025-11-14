¿Siguiendo los pasos de sus ídolos? Un objetivo del Barcelona nombra a Lionel Messi y Samuel Eto'o como héroes de infancia en medio de conversaciones sobre un traspaso de 30 millones de euros a los campeones de La Liga

Eyong ha dejado claras sus ambiciones. En una reciente entrevista con SportyTV, el delantero de 22 años dijo que el Barcelona siempre ha sido el club con el que soñó representar. Habló sobre idolatrar a Eto'o durante sus primeros años y admirar a Messi como el “mejor” jugador que ha visto.

"Cuando era niño, solía ver los partidos de Eto'o en el Barcelona. Para mí, Messi es el mejor, y jugar con él sería un sueño del que no querría despertar", dijo Eyong.

El ambicioso delantero tiene la mirada puesta en dominar dos continentes, apuntando al éxito en el mayor escenario de Europa, así como en la Copa Africana de Naciones.

"En dos años, me veo ganando la Liga de Campeones -por qué no en un año- y la Copa de África de Naciones también es un objetivo para mí en unos meses", añadió.

Eyong dice que la base de su ascenso es el enfoque y la disciplina, enfatizando que “lo más importante en la vida es tu cerebro. Si no tienes concentración, pierdes todo.”

Sus actuaciones de esta temporada respaldan su ambición. Seis goles y tres asistencias en 12 partidos de La Liga lo han colocado entre los máximos goleadores de España.