"Sería nuestro fichaje estrella" - el jefe del Bayern de Múnich está decidido a convencer al objetivo del Real Madrid y Liverpool con una "buena oferta", pero le advierte que no se quede por el dinero

Hablando con Sport Bild, el hombre de 52 años dijo: "Upa ahora tiene 27 años, en la edad de oro para un defensor central. Quiere tomar su decisión de manera muy consciente, lo cual debería hacer. Upa no debe y no se quedará por el dinero, incluso si obtuvo una buena oferta de nosotros, sino por nuestra manera general y el paquete completo. Es uno de los mejores defensores del mundo. Vincent, Christoph y yo lo hemos apoyado mucho y queremos continuar en el camino que hemos tomado con él y nos gustaría mantenerlo en el mejor momento de su carrera. Sería la transferencia interna 'rey' para nosotros. Todavía estamos hablando entre nosotros. Básicamente soy una persona muy positiva, y creo que puedo sentir que Upa se siente muy cómodo con nosotros con el camino que hemos elegido."

Los comentarios de Eberl llegan días después de que se le preguntara a Upamecano sobre su futuro. El defensor se negó a comprometerse de cualquier manera, diciendo a los periodistas: "No tiene nada que ver con el dinero. Hablo mucho con Max Eberl y [el director deportivo] Christoph Freund. Estoy feliz aquí, estoy teniendo una buena temporada, estoy haciendo mi trabajo y estoy dando todo por este club. Veremos qué pasa."