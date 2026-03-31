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Senne Lammens parece lanzar una sutil pulla a Ruben Amorim mientras el portero del Manchester United elogia a Michael Carrick
El efecto Carrick
Lammens se ha sincerado sobre el cambio positivo que se ha producido en el ambiente y el rendimiento en Carrington desde que Carrick tomó las riendas. El United ha disfrutado de una racha formidable bajo la dirección de su querido excentrocampista, con siete victorias, dos empates y solo una derrota en diez partidos, una racha que Lammens atribuye al abandono de esquemas tácticos excesivamente complicados.
«Lo primero, desde el primer día, fue su (Carrick) capacidad para dejarlo todo muy claro y (transmitir) un mensaje directo. No nos lo puso demasiado difícil ni demasiado complicado», declaró a The Athletic, en lo que podría interpretarse como una pulla a las rígidas exigencias tácticas de Amorim.
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Confusión táctica
El entrenador portugués era conocido por su fidelidad a un sistema específico de tres defensas sin extremos naturales, lo que a menudo hacía que los jugadores tuvieran dificultades para adaptarse. Lammens sugirió que esa complejidad puede, en muchas ocasiones, crear distanciamiento en el vestuario, lo que dificulta que los jugadores rindan al máximo de sus posibilidades.
«A veces, los entrenadores elaboran un plan demasiado complicado, y entonces algunos jugadores no se comprometen y es difícil que todos estén al mismo nivel», dijo Lammens. «Pero desde el primer partido, quedó bastante claro lo que él [Carrick] quería. No pedía las cosas más difíciles, pero además era capaz de dejar que nuestros jugadores sacaran partido a sus cualidades. En la zaga, no encajar goles es una de las cosas más importantes, y así nuestros jugadores en la delantera pueden marcar la diferencia. Probablemente eso es lo que mejor ha funcionado».
Estabilidad defensiva y Harry Maguire, «la bestia»
Un elemento clave de la revolución de Carrick ha sido el regreso a una defensa tradicional de cuatro, una decisión que, según Lammens, ha aportado un ritmo muy necesario a la zaga. El United se ha vuelto mucho más difícil de batir y rara vez encaja goles tempraneros, lo que, según insiste el portero, ha sido la «piedra angular» de la renovada confianza del equipo sobre el terreno de juego.
«Michael nos ha dado mucha confianza y mucha estabilidad desde atrás», señaló Lammens. También reservó un elogio especial para uno de sus principales protectores en el corazón de la defensa. «Al principio de la temporada, había un par de jugadores lesionados y un par de defensas que entraban y salían. Era difícil coger el ritmo. Los últimos partidos también han ido mejor. Por ejemplo, con (el central) Harry Maguire delante de mí, que también es una bestia, siempre es un placer tenerlo ahí».
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La prueba definitiva de la coherencia
El United ocupa actualmente el tercer puesto de la Premier League y sigue en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, pero sus aptitudes se pondrán a prueba en una agotadora racha de siete partidos contra equipos como el Leeds, el Chelsea y el Liverpool con los que concluirá la temporada 2025-26. Este periodo de alto riesgo servirá como la prueba de fuego definitiva para la perspicacia táctica de Carrick y el excelente estado de forma de Lammens, cuya serenidad posiciona al joven portero como el sucesor natural a largo plazo de Thibaut Courtois en la selección belga.